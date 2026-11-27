باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - چند سالی است که با آغاز آذرماه، تبلیغات گسترده فروش‌های مناسبتی با عنوان بلک‌فرایدی یا جمعه سیاه در فروشگاه‌های اینترنتی و برخی واحدهای صنفی به راه می‌افتد؛ تبلیغاتی که با وعده تخفیف‌های چشمگیر، فروش محدود و قیمت‌های استثنایی تلاش می‌کنند مشتریان را به خرید ترغیب کنند، اما بررسی برخی نمونه‌ها نشان می‌دهد در مواردی فاصله میان ادعاهای تبلیغاتی و قیمت واقعی بازار قابل توجه است و ضرورت نظارت بر قیمت، کیفیت و موجودی کالاها در این دوره بیش از گذشته اهمیت دارد.

بلک‌فرایدی که در اصل یکی از مناسبت‌های تجاری در کشورهای غربی برای عرضه کالا با تخفیف‌های ویژه در پایان سال میلادی محسوب می‌شود، طی سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای تبلیغاتی فروشگاه‌های بزرگ و سکوهای تجارت الکترونیک در ایران نیز تبدیل شده است. بسیاری از کسب‌وکارها در این ایام با تبلیغ درصدهای بالای تخفیف، فروش ویژه چندروزه و عرضه محدود کالاها تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند؛ رویکردی که در شرایط رکود بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند در ظاهر فرصتی برای خرید ارزان‌تر فراهم کند.

با این حال، در کنار فروش‌های واقعی و تخفیف‌هایی که با هدف افزایش فروش، خروج کالاهای فصلی از انبار و تأمین نقدینگی واحدهای صنفی انجام می‌شود، برخی شیوه‌های تبلیغاتی و فروش نیز می‌تواند مصرف‌کنندگان را با قیمت‌های غیرواقعی، کالاهای ناموجود، تخفیف‌های صوری و حتی محصولات فاقد کیفیت یا اصالت مواجه کند.

تخفیف‌های چشمگیر؛ فرصتی برای خرید یا ابزار تحریک مشتری؟

بررسی تخفیف‌های بلک‌فرایدی در برخی سکوهای فروش آنلاین نشان می‌دهد که گاهی کالاهای تبلیغ‌شده با قیمت‌های استثنایی، در زمان مراجعه مشتری با عدم موجودی مواجه می‌شوند یا قیمت نهایی آن‌ها با وجود تخفیف، همچنان از قیمت عرضه در سایر فروشگاه‌ها بالاتر است.

یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این زمینه، تبلیغ فروش تعدادی کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ با قیمت حدود یک میلیون تومان بود؛ تبلیغی که با همکاری دو شرکت انجام شد و توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد، اما مراجعه به صفحه فروش در زمان اعلام‌شده، با عدم موجودی کالا همراه بود و دقایقی بعد نیز اعلام شد که این محصولات به فروش رسیده‌اند.

این نوع تبلیغات، به‌ویژه زمانی که تعداد کالاهای عرضه‌شده بسیار محدود باشد، می‌تواند زمینه ایجاد موجی از مراجعه کاربران و افزایش بازدید از یک سکوی فروش را فراهم کند؛ در حالی که بخش عمده خریداران عملاً امکان تهیه کالا با قیمت تبلیغ‌شده را پیدا نمی‌کنند. اگرچه فروش محدود در برخی حراجی‌ها یک رویه تجاری متداول است، اما شفافیت درباره تعداد کالاهای موجود، شرایط خرید و مدت زمان عرضه، از جمله مواردی است که می‌تواند از ایجاد انتظارات غیرواقعی در مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.

در کنار این شیوه، برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز پیش از آغاز دوره تخفیف، قیمت کالاها را افزایش داده و سپس با اعمال درصدی تخفیف، قیمت را به سطحی پایین‌تر از نرخ اولیه بازمی‌گردانند؛ در حالی که بررسی قیمت همان کالا در سایر فروشگاه‌ها نشان می‌دهد محصول موردنظر حتی بدون تخفیف نیز با قیمت پایین‌تری قابل خریداری است.

برای نمونه، یک دستگاه فن‌هیتر با قیمت اولیه ۷ میلیون تومان در یکی از سکوها عرضه شده و با اعلام تخفیف ۲۵ درصدی، قیمت آن به حدود ۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که بررسی قیمت همین کالا در فروشگاه‌های دیگر نشان می‌دهد امکان خرید آن با قیمت حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد.

همچنین یک پخش‌کننده خانگی در یکی از سکوهای فروش اینترنتی با قیمت اولیه ۱۴۴ میلیون تومان معرفی شده و پس از اعمال تخفیف، قیمت آن به حدود ۹۷ میلیون تومان رسیده است؛ اما بررسی بازار نشان می‌دهد همین کالا در فروشگاه دیگری با قیمت حدود ۸۹ میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که صرف درج درصد تخفیف بالا یا نمایش قیمت اولیه و قیمت نهایی، لزوماً به معنای ارزان‌تر بودن کالا نیست و خریداران باید پیش از پرداخت وجه، قیمت محصول را در چند فروشگاه معتبر بررسی کنند. در واقع، معیار اصلی خرید در حراجی‌ها نباید درصد تخفیف اعلام‌شده باشد، بلکه قیمت نهایی، کیفیت کالا، شرایط ضمانت و اعتبار فروشنده باید در اولویت قرار گیرد.

تخفیف‌های هیجانی؛ خرید عجولانه به ضرر مصرف‌کننده

در فضای رقابتی فروش‌های مناسبتی، بسیاری از تبلیغات با استفاده از عباراتی مانند «فرصت محدود»، «فقط چند دقیقه باقی مانده»، «آخرین موجودی» یا «فقط برای تعداد محدودی از خریداران» طراحی می‌شوند؛ عباراتی که با ایجاد احساس فوریت در مخاطب، ممکن است فرصت بررسی قیمت، کیفیت و شرایط خرید را از او بگیرند.

در همین زمینه، مختاری معاون پلیس با اشاره به ضرورت دقت خریداران در مواجهه با تبلیغات گسترده تخفیفی، به مردم توصیه کرد در برابر پیام‌هایی که بر محدودیت شدید زمان خرید یا تعداد خریداران تأکید دارند، با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

وی با بیان اینکه عباراتی مانند «فقط ۱۵ دقیقه فرصت دارید»، «این تخفیف فقط یک‌بار ارائه می‌شود» یا «فقط برای یک نفر» می‌تواند از جمله نشانه‌هایی باشد که خریدار را به تصمیم‌گیری عجولانه سوق می‌دهد، تأکید کرد: مردم در مواجهه با چنین تبلیغاتی باید مکث کنند، قیمت کالا را در سایر فروشگاه‌ها بررسی کرده و از تصمیم‌گیری شتاب‌زده پرهیز کنند.

خرید هیجانی در چنین شرایطی ممکن است به تهیه کالاهایی منجر شود که مصرف‌کننده به آن‌ها نیاز واقعی ندارد یا حتی با قیمت مناسب‌تری در بازار قابل خریداری هستند. به همین دلیل، تعیین بودجه خرید، بررسی نیازهای واقعی خانوار و مقایسه قیمت‌ها پیش از ورود به حراجی‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.

نظارت بر تخفیف‌های واقعی و کیفیت کالاها

در کنار ضرورت افزایش آگاهی خریداران، نظارت دستگاه‌های مسئول بر عملکرد فروشگاه‌ها و سکوهای فروش نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه تخفیف‌های غیرواقعی، تبلیغات گمراه‌کننده و عرضه کالاهای نامرغوب می‌تواند اعتماد عمومی به فروش‌های مناسبتی را کاهش دهد و به واحدهای صنفی خوشنام نیز آسیب وارد کند.

بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با اشاره به برنامه نظارتی اتاق‌های اصناف در ایام فروش‌های تخفیفی، گفت: جامعه اصناف بر اساس مسئولیت اجتماعی و با هدف ایجاد حس رضایت در مصرف‌کنندگان و همچنین جبران رکود بازار، در مناسبت‌های مختلف اقدام به فروش فوق‌العاده، تخفیف‌های ویژه و حراج کالا و خدمات می‌کند.

وی افزود: در هفته‌های پایانی پاییز، صنوف مختلف از جمله کیف و کفش، پوشاک، موبایل و ساعت، با توجه به تغییر فصل و ضرورت حفظ سرمایه در گردش، اقدام به عرضه کالا با تخفیف می‌کنند و در این میان، نظارت بر واقعی بودن تخفیف‌ها و کیفیت کالاها ضروری است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دستورالعمل نظارتی برای رصد فروش‌های تخفیفی به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ شده است، اظهار کرد: اتحادیه‌های صنفی و بازرسان اتاق‌های اصناف باید تخفیف‌های اعلام‌شده را راستی‌آزمایی کنند تا مشخص شود درصد تخفیف واقعی بوده و قیمت کالا به شکل صحیح اعلام شده است؛ همچنین کیفیت کالاهای عرضه‌شده در این حراجی‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

نیک‌منش با اشاره به مقررات قانون نظام صنفی در زمینه فروش فوق‌العاده و حراج، افزود: بر اساس مقررات، نحوه انجام فروش‌های تخفیفی و حراج مشخص شده و مجوزهای مربوط به این فعالیت‌ها نیز از سوی اتحادیه‌های صنفی صادر می‌شود؛ بنابراین فروشندگان باید ضوابط قانونی را رعایت کنند.

به گفته وی، طرح ویژه نظارت بر فروش‌های تخفیفی از ۳۰ آبان آغاز شده و بازرسان اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، قیمت‌ها و تخفیف‌های اعلام‌شده را بررسی می‌کنند.

خرید از فروشگاه‌های معتبر؛ راهی برای پیگیری تخلفات

یکی از مهم‌ترین توصیه‌های نهادهای نظارتی به مصرف‌کنندگان، خرید از فروشگاه‌هایی است که دارای مجوز فعالیت هستند؛ موضوعی که در فروش‌های اینترنتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چراکه در فضای مجازی امکان شناسایی فروشندگان غیرمعتبر و پیگیری تخلفات آن‌ها برای خریداران دشوارتر است.

نیک‌منش با تأکید بر ضرورت خرید از فروشگاه‌های دارای مجوز کسب، اظهار کرد: در فضای مجازی نیز اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای فعالان اقتصادی مجوز صادر می‌کند و مصرف‌کنندگان باید از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر و شناسه صنفی هستند تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به برخی مشکلات در رسیدگی به شکایت‌های مربوط به خرید اینترنتی از فروشگاه‌های نامعتبر، از مردم خواست پیش از خرید، اعتبار فروشگاه را بررسی کنند و صرفاً به تبلیغات گسترده، تعداد دنبال‌کنندگان یا ظاهر صفحات فروش اعتماد نکنند.

در این میان، موضوع عرضه کالاهای تقلبی، محصولات فاقد اصالت و استفاده از نشان‌های تجاری غیرواقعی نیز از دیگر چالش‌هایی است که در فروش‌های تخفیفی باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، ضوابط قانونی مشخصی برای برخی کالاها از جمله پوشاک، کیف و کفش وجود دارد و عرضه کالاهای مشمول مقررات مبارزه با قاچاق باید با رعایت الزامات قانونی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به برخی موارد استفاده از نشان‌های تجاری خارجی روی محصولات تولید داخل با هدف عرضه کالا به قیمت بالاتر، تأکید کرد که تخلفات مربوط به عرضه کالاهای مشمول ضوابط مبارزه با قاچاق، بر اساس مقررات قانونی قابل پیگیری است.

چگونه تخفیف واقعی را از تخفیف صوری تشخیص دهیم؟

در شرایطی که تبلیغات بلک‌فرایدی در فضای مجازی و فروشگاه‌های فیزیکی گسترده‌تر شده است، افزایش دقت مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و کاهش زیان‌های مالی داشته باشد. مقایسه قیمت کالا در چند فروشگاه، بررسی قیمت پیش از آغاز حراج، توجه به مشخصات فنی و کیفیت محصول، مطالعه شرایط بازگشت کالا و ضمانت، بررسی اعتبار فروشنده و پرهیز از پرداخت عجولانه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند خرید مطمئن‌تری را رقم بزند.

همچنین خریداران باید در صورت مشاهده تخفیف‌های غیرواقعی، گران‌فروشی، عدم تطابق کالا با مشخصات اعلام‌شده یا سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی پیگیری کنند.

نیک‌منش در این زمینه با اشاره به امکان ثبت شکایت از تخلفات صنفی، گفت: مردم می‌توانند شکایت‌ها و نارضایتی‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ یا تلفن گویای این سامانه اعلام کنند.

وی تأکید کرد: مصرف‌کنندگان حتماً فاکتور خرید را از فروشنده مطالبه کنند و در صورت صادر نشدن فاکتور، این موضوع را در شکایت خود ذکر کنند؛ همچنین مستندات مربوط به پرداخت وجه و خرید را برای رسیدگی به شکایت نگهداری کنند.

بر اساس توضیحات وی، گزارش‌های بازرسی در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور (سیمبا) ثبت می‌شود و پرونده‌های تخلف نیز برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

در نهایت، بلک‌فرایدی می‌تواند در صورت اجرای صحیح ضوابط، فرصتی برای رونق فروش، مدیریت موجودی فروشگاه‌ها و خرید مقرون‌به‌صرفه‌تر برای مصرف‌کنندگان باشد؛ اما تبدیل شدن این مناسبت به بستری برای تخفیف‌های صوری، تبلیغات گمراه‌کننده و فروش کالاهای نامعتبر، نه‌تنها به زیان خریداران، بلکه به ضرر اعتماد عمومی و اعتبار بازار نیز خواهد بود.

در چنین شرایطی، نظارت مستمر نهادهای مسئول در کنار افزایش آگاهی مردم، دو ضلع مهم ساماندهی فروش‌های تخفیفی به شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که خریداران با مقایسه قیمت‌ها و بررسی اعتبار فروشگاه‌ها، به جای گرفتار شدن در دام تبلیغات هیجانی، انتخابی آگاهانه داشته باشند و تخفیف واقعی را از بازی با قیمت‌ها تشخیص دهند.