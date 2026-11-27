باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از فرآورده‌های آرایشی عرضه‌شده در بازار به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی لازم، در فهرست محصولات غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

بر اساس این اعلام، در گروه محصولات آرایش صورت، کرم پودر‌های DAWANG ROSE، GABRINI و TOPFACE، کرم پودر با ماندگاری بالای Golden Berry (GB)، پنکیک کرم‌پودری SHEGLAM (CUSHION FOUNDATION)، رژگونه‌های ART VALUE و MAGIC YOUR LIFE، کانسیلر‌های FLARNAL و NAM، پرایمر L.A.GIRL، پرایمر کرم پودر GABRINI، هایلایت و کانتور TAI LAI MEI، کانتور HANIS LARA (MEGAGLO DUAL-ENDED CONTOUR STICK MAKE-UP) و سایه چشم SWEET ROSE غیرمجاز اعلام شده‌اند.

همچنین در گروه محصولات آرایش چشم و ابرو، ریمل‌های TYRA COSMETICS و SWAGGER، ریمل ابروی MHE BEAUTY، خط چشم HUXIA BEAUTY و ژل‌های تثبیت‌کننده ابروی GLADI و GABRINI در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار دارند.

سازمان غذا و دارو از مصرف‌کنندگان خواست هنگام خرید فرآورده‌های آرایشی، به مشخصات محصول، شناسه‌های قانونی و اصالت کالا توجه کنند و از خرید محصولات فاقد مجوز‌های لازم خودداری کنند.

سازمان غذا و دارو همچنین اعلام کرد که شهروندان در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه می‌توانند موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش دهند.

پیگیری وضعیت عرضه و جمع‌آوری فرآورده‌های غیرمجاز از سطح بازار نیز در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.