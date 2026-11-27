باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز به نقل از ۱۰ منبع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۶ ونزوئلا و عراق را تشویق کرده است خروج از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) را بررسی کنند. واشنگتن همچنین مانع پرداخت حق عضویت سالانه ونزوئلا به این سازمان شده است؛ اقدامی که دو کشور از پنج عضو بنیان‌گذار اوپک را هدف قرار داده و چالشی مستقیم برای این سازمان به شمار می‌رود.

به گزارش رویترز، آمریکا در پی افزایش تولید نفت و جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در هر دو کشور بوده و نگران است محدودیت‌های تولید اوپک مانع تحقق این اهداف شود.

در مورد ونزوئلا، مذاکرات مقام‌های آمریکایی درباره خروج این کشور از اوپک پس از ربودن نیکلاس مادورو در ژانویه آغاز شد. واشنگتن که کنترل منابع مالی دولتی ونزوئلا را در اختیار گرفته، مانع پرداخت حق عضویت این کشور شده است. با این حال، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تابستان امسال با مداخله در این موضوع، دولت ترامپ را متقاعد کرد پیگیری فشار بر ونزوئلا را متوقف کند.

در عراق نیز علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، پس از گفت‌و‌گو با مقام‌های آمریکایی، موضوع خروج از اوپک را در نشست دولت مطرح کرد، اما وزارت نفت عراق با این پیشنهاد مخالفت کرد و خواستار باقی ماندن در سازمان و تلاش برای افزایش سهمیه تولید شد. درآمد‌های نفتی عراق همچنان از طریق حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک منتقل می‌شود و واشنگتن از این سازوکار به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اوپک از سال ۲۰۱۹ چهار عضو خود، از جمله امارات، آنگولا، اکوادور و قطر را از دست داده و سهم آن از بازار جهانی نفت کاهش یافته است.

رویترز به نقل از یک تحلیلگر ژئوپلیتیک هشدار داد که خطر فروپاشی اوپک در حال افزایش است. این سازمان در سال ۱۹۶۰ با مشارکت ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا تأسیس شد و اکنون ۱۱ عضو دارد.

منبع: رویترز