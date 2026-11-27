باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی حمله هوایی عربستان به یک ساختمان مسکونی در شهر التربه، واقع در شهرستان الشمایتین استان تعز یمن، ۱۱ نفر به شهادت رسیدند که بیشتر آنها کودک بودند.

این حمله امروز انجام شد و تیم‌های امداد و نجات تاکنون پیکر هشت نفر از شهدا را از زیر آوار خارج کرده‌اند. سه نفر دیگر همچنان مفقود هستند و احتمال می‌رود زیر آوار گرفتار شده باشند.

بر اساس اعلام یک منبع محلی، پرواز‌های گسترده و مستمر هواپیما‌های عربستان بر فراز منطقه، فعالیت تیم‌های امدادی را با مشکل مواجه کرده و مانع پیشرفت عملیات جست‌و‌جو و خارج کردن سایر قربانیان شده است.

منبع: الجزیره