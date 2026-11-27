باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - اسد الله رجب متخصص غدد و بنیان گذار انجمن دیابت ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مطالعات نشان می‌دهد که میزان شیوع بیماری دیابت در شهر‌ها به خصوص کلانشهر‌ها بیشتر است؛ در شهر تهران از هر سه نفر یک فرد مبتلا به پری دیابت (پیش دیابت) است و اگر با این سبک به پیش برویم میزان شیوع دیابت افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰ درصد از دیابت‌ها مربوط به بیماری دیابت نوع یک است که بیشتر در بین کودکان است.

رجب بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور بالای ۱۴ درصد از جمعیت ایران مبتلا به بیماری دیابت هستند. استرس، کاهش فعالیت فیزیکی و حتی آلودگی هوا از جمله عوامل بروز بیماری دیابت است.

او تصریح کرد: برای پیشگیری از بروز بیماری دیابت باید کار‌های پیشگیرانه درست و سبک زندگی سالم را در پیش بگیریم.

بنیان گذار انجمن دیابت ایران تاکید کرد: بیماری دبابت در منطقه از شیوع بالایی برخوردار است به طوریکه میزان دیابت در عربستان حدود ۵۰ درصد و در امارات نیز حدود ۲۷ درصد است.