باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی مریوان در جریان گشت‌زنی‌های مشترک خود در محدوده روستای انجیران و قامیشله، موفق شدند ۱۶ کوره غیرمجاز زغال‌گیری را شناسایی و تخریب کنند.

مهدی بالیده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با اعلام این خبر گفت: در این عملیات مشترک، حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم زغال (معادل ۳۰ کیسه) که از طریق قطع غیرمجاز درختان منطقه تولید شده بود، کشف و ضبط شد.

وی هدف از این اقدام را صیانت از پوشش جنگلی مریوان عنوان کرد و افزود: جنگل‌های این منطقه از اصلی‌ترین و حساس‌ترین زیستگاه‌های گونه جانوری سنجاب در استان کردستان به شمار می‌روند و حفظ این عرصه‌ها نقش مستقیمی در بقای حیات‌وحش دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان در پایان با تأکید بر استمرار این گشت‌ها تصریح کرد: برخورد با متخلفان، تخریب‌گران جنگل و عوامل قطع غیرمجاز درختان با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.