باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم بزرگداشت آیت‌الله وحید خراسانی که صبح امروز جمعه ششم آذر در تهران برگزار شد علاوه بر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، سید مصطفی محقق داماد و محمد جواد ظریف همراه با برخی از مسئولان، شخصیت‌ها، فعالان سیاسی و مذهبی حاضر شدند.

آیت‌الله حسین وحید خراسانی اول فروردین ۱۳۰۰ در نیشابور متولد شد و تحصیلات حوزوی خود را در مشهد آغاز کرد، وی در دوران تحصیل از محضر استادانی همچون شیخ محمد نهاوندی و میرزا مهدی اصفهانی بهره برد و سپس برای ادامه تحصیلات عالی حوزوی به نجف اشرف رفت.

این مرجع تقلید در نجف از درس استادان برجسته‌ای همچون آیات عظام ابوالقاسم خویی، محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی استفاده کرد و پس از سال‌ها تحصیل و تدریس، در سال ۱۳۴۹ به ایران بازگشت و در شهر قم اقامت گزید.

آیت‌الله وحید خراسانی طی دهه‌های متمادی به تدریس دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد.

این مرجع برجسته تقلید و استاد نامدار فقه و اصول حوزه علمیه قم، ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ دار فانی را وداع گفت.

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در پی درگذشت این عالم عالیقدر، ۲۷ آبان را عزای عمومی اعلام کرد. مراسم تشییع پیکر آیت الله خراسانی در شهر قم برگزار شد.

منبع: ایرنا