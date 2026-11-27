باشگاه خبرنگاران جوان - شیرزاد نجفی روز جمعه با اشاره به اهمیت طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارات سیلاب و مقابله با خشکسالی اظهار کرد: بسیاری از سازه‌های آبخیزداری استان قدمتی بین پنج تا ۲۵ سال دارند و به دلیل رسوب‌گذاری، شکستگی و فرسودگی نیازمند مرمت و بازسازی هستند.

وی با اشاره به اجرای برخی اقدامات اضطراری بدون تامین اعتبار و قرارداد گفت: در مناطقی مانند بروجرد و الیگودرز، به دلیل احتمال بروز خسارت به روستاها و ساکنان مناطق پایین‌دست، ناچار به اجرای برخی عملیات حفاظتی و اصلاح سازه‌ها شده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱۵ میلیارد تومان بدهی در حوزه آبخیزداری انباشته شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مطالبات پیمانکاران است.

نجفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای منابع آب در منطقه گندمینه الیگودرز گفت: در این منطقه با اجرای ۳۷ بند خاکی و بدون دریافت اعتبار مستقیم، اقدامات موثری برای تقویت منابع آب و جلوگیری از خشک شدن قنوات انجام شد

وی افزود: بر اساس پایش‌های انجام‌شده دبی یکی از منابع آبی منطقه از ۲.۱ لیتر به ۵.۳ لیتر بر ثانیه افزایش یافته که نشان‌دهنده تاثیر اقدامات آبخیزداری در تقویت منابع آبی و کاهش پیامدهای خشکسالی است

نجفی اشاره به ضرورت شناخت بیشتر ظرفیت‌های حوضه آبخیز در مدیریت شرایط اقلیمی، اظهار کرد: گاهی برای اجرای اقدامات آبخیزداری، دستگاه ناچار به ورود در شرایطی می‌شود که قرارداد یا اعتبار مشخصی در اختیار ندارد و ضرورت‌های میدانی، اجرای عملیات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت شناخت حوضه های آبخیز در مواجهه با پدیده‌های اقلیمی، بر ضرورت توجه بیشتر به این بخش تاکید کرد و گفت: آبخیزداری می‌تواند در مدیریت آثار شرایطی مانند ال‌نینو، نقش مهمی داشته باشد.

نجفی با اشاره به تجربه سیلاب سال ۱۳۹۸ در شمال شهر خرم‌آباد اظهار کرد: وقوع این سیلاب موجب شد فعالیت‌ها و اقدامات آبخیزداری در محدوده بالادست شهر با جدیت بیشتری دنبال شود و از آن زمان تاکنون اجرای پروژه‌های مختلف در این حوضه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آبخیزداری، سرمایه‌گذاری برای آینده است و اقداماتی که در سال ۱۳۹۸ در محدوده بالادست خرم‌آباد آغاز شد، اکنون آثار خود را در مدیریت شرایط بارندگی نشان می‌دهد.

نجفی با اشاره به وضعیت خیابان مطهری خرم‌آباد و محدوده‌های آسیب‌پذیر در برابر روان‌آب‌ها، بیان کرد: با اجرای طرح‌های آبخیزداری، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که آب دیگر مانند گذشته وارد مغازه‌های این خیابان نمی‌شود و این موضوع اهمیت اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری را نشان می‌دهد.

وی افزود: در گذشته، بارندگی‌های حدود ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متری نیز می‌توانست موجب طغیان خرم رود شود، اما در بارندگی‌های اخیر شاهد میزان کمتری از روان‌آب در این رودخانه بودیم که این موضوع نشان‌دهنده آثار اقدامات، پروژه‌ها و طرح‌های آبخیزداری اجراشده در بالادست خرم‌آباد طی سال‌های گذشته است.

به گفته وی تاکنون ۷۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری از مجموع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی لرستان انجام شده که عمر سازه حدود ۴۰۰ هزار هکتار آن مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است و نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.