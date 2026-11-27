باشگاه خبرنگاران جوان - توقیف خودروی حامل ماینر‌های غیرمجاز، دستگیری سارقان موتورسیکلت و اماکن خصوصی، بازداشت متهمان تحت تعقیب و برخورد با عاملان قدرت‌نمایی با سلاح سرد و گرم، بخشی از اقدامات انتظامی در شهرستان‌های مختلف استان لرستان است که اخبار برخی از این اقدامات به دست خبرنگار تسنیم رسیده است.

در این گزارش، از کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بروجرد تا دستگیری سارقان و عاملان ایجاد رعب و وحشت در خرم‌آباد، دورود، ازنا، پلدختر و سلسله روایت شده است.

توقیف خودروی ال ۹۰ حامل ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز

فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و کشف ۱۶ دستگاه ماینر استخراج رمزارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران بخش انتظامی اشترینان در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند به یک دستگاه خودروی ال ۹۰ مشکوک شدند و نسبت به توقف آن اقدام کردند.

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا بیان کرد: مأموران با بازرسی دقیق خودروی مذکور، موفق به کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند. کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد تصریح کرد: در پی این عملیات، یک دستگاه خودرو توقیف و متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد.

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای موتورسیکلت

فرمانده انتظامی ازنا از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای و کشف موتورسیکلت‌های مسروقه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ امیر ارکیان افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های میدانی گسترده، موفق به شناسایی و بازداشت دو متهم سابقه‌دار در زمینه سرقت موتورسیکلت شدند و در جریان بازرسی‌های دقیق از محل اختفای متهمان، سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی ازنا در ادامه تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به سرقت سه دستگاه موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کردند. این متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

زمین‌گیر شدن متهم سابقه‌دار

فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری متهم تحت تعقیب قضایی در پی عملیات مأموران انتظامی خبر داد و گفت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران مبنی بر تردد یک متهم سابقه‌دار دارای حکم جلب قضایی به اتهام سرقت در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی افزود: متهم مذکور با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و انجام حرکات مخاطره‌آمیز، تلاش کرد از مأموران انتظامی بگریزد؛ اما مأموران با هوشیاری و رعایت نکات ایمنی، پس از انجام اقدامات قانونی و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، موفق شدند متهم را زمین‌گیر و دستگیر کنند.

دستگیری مقتدرانه عاملان قداره‌کشی در خرم‌آباد

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از دستگیری سه عامل قداره‌کشی در یکی از محلات این شهرستان خبر داد و تشریح کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر عربده‌کشی و ایجاد ارعاب توسط سه نفر با قداره‌کشی در یکی از محلات شهر خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت

سرهنگ هادی کیانمهر افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی قضایی، هر سه نفر را در کمتر از چند ساعت دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح در فضای مجازی دورود

فرمانده انتظامی شهرستان دورود از شناسایی و دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح در فضای مجازی در این شهرستان خبر داد و در تشریح این خبر بیان کرد: به دنبال انتشار کلیپ و تصاویری از قدرت‌نمایی فردی با سلاح در یکی از شبکه‌های اجتماعی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی طی عملیاتی دستگیر کردند. همچنین یک قبضه سلاح شکاری از متهم کشف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی

فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری چهار سارق و کشف هشت فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان سلسله، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ کامران حسنوند افزود: مأموران کلانتری ۱۱ و پاسگاه کاکارضا این شهرستان پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگرد‌های پلیسی، موفق به شناسایی سارقان شدند و پس از هماهنگی قضایی، چهار سارق را طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سلسله گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به هشت فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز از آنان کشف شد.

منبع: پلیس لرستان