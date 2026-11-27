باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه روز جمعه ممنوعیت صادرات سوخت جت، از جمله فروش آن از طریق معاملات بورسی، را تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ تمدید کرد.

بر اساس بیانیه دولت روسیه، این محدودیت از اول دسامبر اجرایی می‌شود و هدف آن حفظ ثبات در بازار داخلی سوخت است.

ممنوعیت فعلی که در ماه ژوئن وضع شده بود، قرار است ۳۰ نوامبر به پایان برسد.

مسکو در اواخر ماه اکتبر نیز ممنوعیت موقت صادرات گازوئیل و سوخت دریایی و همچنین صادرات گازوئیل از سوی تولیدکنندگان مستقیم را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد.

این اقدامات در شرایطی اتخاذ می‌شوند که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه، چندین تأسیسات را ناچار به انجام تعمیرات و نگهداری کرده و به اعمال محدودیت‌هایی بر فروش سوخت در برخی مناطق انجامیده است.

مسکو پیش‌تر نیز برای تضمین تأمین کافی سوخت در بازار داخلی، محدودیت‌هایی بر صادرات بنزین و گازوئیل اعمال کرده بود.

با این حال، دولت روسیه یک روز پس از دستیابی به توافق با آمریکا در ۹ اکتبر، ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا حدی تسهیل کرد و در مرحله نخست اجازه داد ۵۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار‌های بین‌المللی عرضه شود.

منبع:آناتولی