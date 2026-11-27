باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -در این رقابت علمی، دانش‌آموزان در دو بخش موشک‌های عمودپرواز و نقطه زن، توانایی‌ها و مهارت‌های خود را در زمینه طراحی، ساخت و پرتاب موشک‌های آبی به نمایش گذاشتند.

علیرضا عابدینی‌زال مدیر آموزش و پرورش شهرستان جلفا، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی گفت: ایجاد بستر‌های علمی و مهارتی برای دانش آموزان، نقش مؤثری در شناسایی استعدادها، تقویت خلاقیت و هدایت نسل نوجوان به سمت فعالیت‌های سازنده دارد.

وی افزود: برگزاری این مسابقات فرصتی برای پیوند آموخته‌های علمی دانش آموزان با تجربه‌های عملی و تقویت روحیه کار گروهی است.

هادی کیوانی، دبیر مسابقات نیز با اشاره به استقبال مدارس از این رویداد اظهار کرد: در این دوره ۷۵ تیم از ۲۰ مدرسه با مجموع ۱۵۰ دانش آموز حضور داشتند و در بخش‌های مختلف مسابقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در طراحی و ساخت موشک‌های آبی، دانش آموزان با مفاهیم پایه مهندسی، فیزیک و فناوری هوافضا آشنا شدند و توانایی‌های خود را در شرایط عملی محک زدند.

ساختار مهندسی این موشک ها، زمینه آشنایی دانش آموزان با اصول پایه فناوری موشکی را فراهم می‌کند؛ مهارت‌هایی که می‌توانند زمینه ساز علاقه مندی بیشتر آنان به علوم و فناوری‌های پیشرفته باشند.

در پایان این رقابت ها، ۶ تیم برگزیده معرفی شدند و با اهدای جوایز از دانش آموزان برتر تجلیل به عمل آمد.