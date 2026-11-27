باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر خلفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری صبح امروز در خط جنوبی آزادراه کرج - قزوین و در محدوده «هیو» رخ داد، که در این حادثه یک خانم فوت شد و ۱۵ نفر مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: این اتوبوس از مرند به سمت تهران راهی بوده که به دلایلی پس از برخورد با تیر برق واژگون شده است.

وی بیان کرد: مصدومان حادثه نیز توسط هلال احمر و اورژانس به مراکزدرمانی منتقل شدند و تعدادی نیز در محل درمان شدند.

رییس پلیس راه البرز خستگی و خواب آلودگی راننده را علت وقوع این حادثه عنوان کرد.

رییس اورژانس استان البرز نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ نفر از مصدومان در محل حادثه درمان شد و بقیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

مهدوی افزود: حال یکی از مصدومان بستری نامناسب گزارش شده، اما وضعیت سایر مصدومان رضایت بخش است.