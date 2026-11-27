باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین نشست کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی ایران و ترکیه در آنکارا، با حضور علی اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و عمر چلیک معاون وزیر کشور ترکیه برگزار شد.

در این نشست طرفین در خصوص موضوعات مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سلاح، امنیت مرزها، مهاجرت غیرقانونی و همکاری‌های اینترپل تبادل نظر کردند.

در پایان نشست، صورت‌جلسه نهایی مشتمل بر ۱۱ بند به امضای رؤسای هیأت‌های دو کشور رسید. در این صورت‌جلسه بر تداوم و تقویت همکاری‌های عملیاتی، تبادل اطلاعات، فعال نگه‌داشتن کانال‌های ارتباطی میان نقاط تماس و مقامات مرزی و پیگیری مصوبات نشست‌های پیشین تأکید شده است.

هیأت ایرانی همچنین از مراکز تخصصی پلیس ترکیه از جمله آکادمی پلیس و یگان ویژه بازدید کرد. در این هیأت نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز حضور داشتند.

نشست نهم این کارگروه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور