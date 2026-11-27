باشگاه خبرنگاران جوان - میترا عقیلی مدیرکل استاندارد قزوین گفت: در راستای اجرای دقیق الزامات استاندارد، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ ایمنی سازه‌ها، بازرسان این اداره‌کل موفق شدند ۲ واحد تولیدی بتن آماده را به دلیل فعالیت و عرضه محصول غیرمجاز و فاقد پروانه معتبر استاندارد در سطح استان شناسایی و پلمب کنند.

وی با اشاره به جزئیات این تخلفات صنفی و صنعتی، تصریح کرد: براساس بررسی‌های فنی و بازرسی‌های به‌عمل‌آمده، یکی از واحد‌های مذکور بدون طی مراحل قانونی و اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید بتن آماده می‌کرد؛ همچنین پروانه واحد تولیدی دوم نیز پیش‌تر به دلیل عدم انطباق با ضوابط قانونی ابطال شده بود، اما متأسفانه واحد‌های یاد شده بدون توجه به اخطارها، به فعالیت غیرقانونی و ادامه روند تولید خود اصرار داشتند که با قاطعیت متوقف شدند.

این مقام مسئول با تاکید بر نقش کلیدی و حیاتی فرآورده بتن آماده در استحکام، پایداری و ایمنی سازه‌های مسکونی و عمرانی، تاکید کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک این محصول در صنعت ساخت‌وساز و تاثیر مستقیم آن بر جان و مال شهروندان، اداره‌کل استاندارد قزوین تمام ظرفیت، تجهیزات و توان کارشناسی خود را برای صیانت از ایمنی جامعه به کار بسته و نظارت بر تمامی واحد‌های تولیدی را با هدف حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت محصولات ساختمانی با حداکثر جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل استاندارد قزوین همچنین خاطرنشان کرد: هرگونه تولید، توزیع و عرضه بتن آماده مشمول قوانین استاندارد اجباری بوده و تمامی واحد‌های تولیدی فعال در این حوزه، از جمله کارخانجات ثابت و دستگاه‌های ساخت بتن موقت پروژه‌ای، موظف و مکلف هستند پیش از آغاز بهره‌برداری و عرضه، نسبت به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام نمایند و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب پیگرد قانونی دارد.

عقیلی با ارائه آماری از وضعیت واحد‌های مجاز بتن آماده در سطح استان، یادآور شد: هم اکنون ۳۰ واحد تولیدی بتن آماده دارای پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد در اقصی نقاط این استان فعالیت دارند و از تمامی فعالان صنعت ساختمان، مهندسان ناظر، سازندگان و شهروندان درخواست می‌شود در هنگام خرید بتن مورد نیاز برای پروژه‌های خود، به اصالت و استاندارد بودن محصول توجه لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای پیگیری بازرسان به این اداره‌کل گزارش کنند.