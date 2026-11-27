باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعباس بقایی،فرماندار قم در چهل و هشتمین جلسه قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم افزود: ابتدا باید نمونه‌های موفق و الگو‌های مصرف بهینه، از جمله ادارات خوش مصرف و شهروندان صرفه‌جو، معرفی و اقدامات مثبت آنان در قالب تولیدات رسانه‌ای منتشر شود.

وی با اشاره به تأثیرگذاری توصیه‌های مراجع عظام تقلید و بزرگان بر رفتار عمومی جامعه، بهره‌گیری از این ظرفیت را در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف مؤثر دانست.

فرماندار قم با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی، خواستار توجه ویژه به مراکز و دستگاه‌های پرمصرف شد و بر لزوم اجرای اقدامات نظارتی با رعایت ملاحظات اجتماعی و رسانه‌ای تأکید کرد.

وی همچنین توجه به تفاوت شرایط و نوع کاربری دستگاه‌های اجرایی در ارزیابی میزان مصرف انرژی را مورد توجه قرار داد و افزود: در بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان در قم باید نوع فعالیت، ساعات حضور و شرایط کاری مجموعه‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه میزان مصرف انرژی در دستگاه‌هایی با ساعات فعالیت متفاوت، قابل مقایسه یکسان نیست.

بقایی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و خواستار تقویت تبلیغات و اطلاع‌رسانی در تجمعات شبانه و مناطق روستایی شد.

وی در پایان، همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت گاز، روابط عمومی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را در تحقق مدیریت بهینه مصرف انرژی ضروری دانست.

منبع:استانداری قم