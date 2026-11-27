باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در ابتدای سی‌وهفتمین نشست هم‌افزایی حج که با حضور نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید برگزار شد، با اشاره به پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره)، این مناسبت را گرامی داشت و با تسلیت ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، یاد و خاطره آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، آیت‌الله‌العظمی فیاض و دیگر مراجع فقید تقلید را نیز گرامی داشت.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به امضای تفاهم‌نامه حج میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان در هفته‌های گذشته اظهار داشت: این تفاهم‌نامه همانند سال‌های گذشته منعقد شده، البته با برخی تغییرات و الزامات جدید که در روند اجرایی حج پیش‌بینی شده است.

نواب با اشاره به افزایش هزینه‌های خدمات در کشور میزبان گفت: برخی هزینه‌های درمان چند برابر افزایش یافته و هزینه خدمات ایام تشریق در عرفات، مشعر و منا نیز با افزایش همراه بوده است.

وی با اشاره به شرایط ارزی کشور و تحریم‌های ظالمانه آمریکا افزود: تأمین ارز مورد نیاز حج ۱۴۰۶ از جمله موضوعاتی است که با جدیت از بانک مرکزی در حال پیگیری است و تعیین تکلیف آن در مشخص شدن هزینه نهایی حج تأثیرگذار خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها در برنامه‌ریزی حج اظهار داشت: تأکید شده در بخش‌هایی که امکان صرفه‌جویی و کاهش هزینه وجود دارد، اقدامات لازم انجام شود؛ البته این صرفه‌جویی نباید به کیفیت خدمات‌رسانی به زائران آسیب وارد کند.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه حج و زیارت این است که با بررسی بخش‌های مختلف هزینه‌ای، زمینه کاهش هزینه‌های حج و وارد شدن فشار مالی کمتر به زائران فراهم شود.

نواب درپایان گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در صف انتظار اعزام به حج قرار دارند که سال‌ها چشم‌انتظار تشرف به خانه خدا هستند.

منبع:تسنیم