باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت آیت‌الله شیخ جعفر میرسپاسی از علمای برجسته شهر تفرش در مصلی شهر تفرش با اشاره به جایگاه عالمان دینی در پاسداری از معارف اسلامی و هدایت جامعه گفت: تکریم علما در حقیقت پاسداشت میراث پیامبران است و پیوند عمیق مردم با عالمان دینی و رهبران مذهبی از سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شخصیت علمی و اخلاقی آیت‌الله میرسپاسی تصریح کرد: این عالم فقید شخصیتی وارسته، مردمی، بی‌تکلف، خدمتگزار و دلسوز مردم بود و در مدت آشنایی و ارتباط با ایشان، همواره روحیه تواضع، صداقت و توجه به مردم را در وجود وی مشاهده کردم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت این عالم دینی پس از ۲۴ سال از رحلت ایشان افزود: برگزاری چنین آیینی نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با عالمان دینی و قدردانی از کسانی است که عمر خود را در مسیر ارشاد، هدایت، آموزش و خدمت به مردم سپری کردند.

منتظری با قدردانی از برگزارکنندگان این آیین و حضور مسئولان و مردم از نقاط مختلف استان مرکزی بیان کرد: حضور در این محفل را فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به مردم شریف تفرش، خاندان آیت‌الله میرسپاسی و شهدای این شهرستان می‌دانم و برای این توفیق خداوند را شاکرم.

وی با اشاره به روایات اسلامی درباره جایگاه عالمان دینی تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) تکریم و احترام عالمان را موجب خشنودی خداوند دانسته‌اند و پیامبر اکرم (ص) نیز بر بزرگداشت علما تأکید کرده‌اند؛ چرا که عالمان وارثان انبیا و حافظان دین الهی هستند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رسالت پیامبر اسلام (ص) در هدایت همه مردم و نسل‌ها ادامه داد: این رسالت بزرگ در طول قرن‌ها به واسطه عالمان دینی و انتقال معارف اسلامی و اهل‌بیت (ع) از نسلی به نسل دیگر تداوم یافته است.

منتظری با اشاره به نقش علما در صیانت از اعتقادات جامعه خاطرنشان کرد: عالمان دینی به مثابه دژ‌های مستحکمی هستند که از دین و باور‌های مردم پاسداری می‌کنند و بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، کسانی که در مسیر ایمان و علم گام برمی‌دارند، از درجات والایی برخوردارند.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در تکریم مراجع و عالمان دینی پیشگام بوده‌اند عنوان کرد: حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت عالمان و شخصیت‌های برجسته دینی، از جمله مراسم تشییع و تکریم امام راحل و رهبر شهید انقلاب، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم با مکتب امامت و ولایت است و دشمن تلاش می‌کند این ارتباط عمیق را تضعیف کند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) بیان کرد: تشکیل بسیج از بزرگ‌ترین و ماندگارترین خدمات امام راحل به انقلاب اسلامی بود؛ نهادی که همچون شجره طیبه‌ای ریشه در اعماق جامعه دارد و در طول سال‌ها با هدایت‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب به درختی تنومند و پربار تبدیل شده است.

منتظری با اشاره به نقش بسیجیان در دوران دفاع مقدس افزود: بسیجیان در هشت سال جنگ تحمیلی، در کنار نیرو‌های مسلح، ارتش و سپاه، با ایثار و فداکاری اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درآید و این حضور تنها به رزمندگان خط مقدم محدود نبود، بلکه اقشار مختلف مردم از زنان روستایی تا جوانان و سالخوردگان در پشتیبانی از جبهه‌ها مشارکت داشتند.

وی با اشاره به تداوم نقش‌آفرینی بسیج پس از دوران دفاع مقدس بیان کرد: بسیج در عرصه‌های علمی، اجرایی، امدادرسانی، کمک به مردم در حوادث طبیعی و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده و در مناسبت‌های مختلف، ثمرات این شجره طیبه برای کشور آشکار شده است.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و افزایش بصیرت عمومی اظهار کرد: ملت ایران در ماه‌های گذشته با وجود فشار‌ها و تهدید‌های گسترده، ایستادگی و انسجام کم‌نظیری از خود نشان داده و این مقاومت در برابر استکبار جهانی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است.

منتظری با اشاره به هزینه‌های مقابله با دشمنان و شهادت جمعی از هموطنان در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: امروز تقابل با دشمن تنها به عرصه نظامی محدود نیست و کشور در معرض جنگی ترکیبی شامل فشار‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تقویت توان دفاعی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است افزود: پیشرفت‌های موشکی، پهپادی و دفاعی کشور حاصل تلاش دانشمندان ایرانی و حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر شهید انقلاب است و توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح باید متناسب با تهدید‌های دشمن تقویت شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آثار تحریم‌های اقتصادی بر زندگی مردم بیان کرد: تحریم‌ها بخشی از جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی و تدبیر، برای کاهش مشکلات معیشتی و مقابله با فشار‌های اقتصادی تلاش کنند.

منتظری با اشاره به جنگ فرهنگی به‌عنوان یکی دیگر از ابعاد تقابل دشمن خاطرنشان کرد: تضعیف ارزش‌های اخلاقی و معنوی، ترویج بی‌حجابی و ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم و مسئولان از جمله محور‌هایی است که دشمن برای آن برنامه‌ریزی می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف در جامعه افزود: اختلاف‌نظر در مسائل مختلف امری طبیعی است، اما نباید به تقابل، تفرقه و تضعیف انسجام ملی منجر شود؛ چرا که حفظ وحدت و همبستگی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب و از ضرورت‌های عبور کشور از شرایط دشوار کنونی است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تجربه تاریخی مسلمانان در اندلس و نقش تضعیف ارزش‌های دینی و اخلاقی در انحطاط آن جامعه عنوان کرد: دشمن برای دور کردن نسل جوان از هویت دینی و معنوی سرمایه‌گذاری می‌کند و خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی باید نسبت به این موضوع حساس باشند.

منتظری با اشاره به ضرورت بصیرت‌افزایی در جامعه ادامه داد: مردم باید با شناخت درست تحولات و اهداف دشمن، در برابر جنگ روانی و عملیات فرهنگی هوشیار باشند و اجازه ندهند اختلافات و مسائل حاشیه‌ای، سرمایه وحدت ملی را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به جایگاه مردم در صیانت از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حضور در چنین محافلی باید پیامی روشن برای دشمن داشته باشد که ملت ایران، از پیر و جوان و زن و مرد، تا پای جان پای انقلاب، اسلام، نظام و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و راه دفاع از امامت و ولایت را ادامه می‌دهند.

منبع:تسنیم