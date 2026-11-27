باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا حشمتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: فعالیت غیرقانونی این تجهیزات چالش‌های جدی برای شبکه توزیع ایجاد کرده و پایداری شبکه را با موانع جدی مواجه ساخته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به نقش مخرب این تجهیزات در ایجاد خاموشی‌های ناخواسته افزود: مصرف بالای برق توسط این دستگاه‌ها بار مضاعفی را بر تأسیسات شبکه تحمیل کرده و آرامش و آسایش شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.

حشمتی با بیان اینکه نهاد‌های امنیتی، نظامی و دادگستری استان با عزم جدی پای کار هستند تصریح کرد: مقابله با سودجویان و کسانی که با استفاده از انشعابات غیرمجاز به حقوق عمومی دست‌درازی می‌کنند با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و کلیه ارکان و نهاد‌های امنیتی و نظامی و دادگستری استان برای مقابله و مبارزه جدی با سوءاستفاده کنندگان برق به‌صورت جدی پای کار هستند

حشمتی از کشف ۷۸ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در استان بوشهر خبر داد و با بیان اینکه مصرف ماینر‌های کشف شده در هفته جاری معادل مصرف برق بیش از ۱۴۰ منزل مسکونی است افزود: عامل برخی از خاموشی‌های شبکه برق در محلات و نقاط روستایی همین برق‌های غیرمجاز بوده که بار مضاعفی را به تأسیسات برق تحمیل می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در پایان تصریح کرد: هم‌استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده برق‌های غیرمجاز مشهود و غیرمشهود و خصوصاً ماینر‌ها با سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ تماس گرفته و از پاداش‌های نفیسی که شرکت توانیر به همین منظور از ۳ تا ۳۰۰ میلیون تومان تدارک دیده بهره‌مند شوند.