باشگاه خبرنگاران جوان؛سمانه نظری -رزمایش جانفدا با حضور اقشار مختلف مردم از ۱۹ روستا، از امامزاده زینب خاتون آغاز و بعد از اجرای برنامه سان و سخنرانی فرماندهان نظامی و دولتی، و همچنین رژه خودرویی، موتوری و پیاده نیرو‌های جانفدا به سمت میدان امام خمینی (ره) انجام گردید.

این رویداد با هدف نمایش وحدت، انسجام و همبستگی مردم شهرستان کهک همچنین اعلام آمادگی همه‌ی نهادها، ارگان‌ها و آحاد مردم ولایتمدار این شهرستان، برای دفاع از ایران برگزار شده است.

حسن پور، فرمانده ناحیه مقاومت سید الشهدا شهرستان کهک با اشاره به حضور پرشور مردم شهرستان کهک در اجتماع جانفدا گفت: در این اجتماع بیش از ۴ هزار نفر از ۱۹ روستا در دو بخش خواهران و برادران، حوزه و پایگاه‌های بسیج و رده‌های نظامی شرکت داشتند.

در این اجتماع گروه هایی، از جمله نیرو‌های نظامی و انتظامی، طلاب، حوزه‌های بسیج خواهران و برادران و بسیج دانش آموزی، پیشکسوتان بسیج، کلانتری، هلال احمر، فرهنگیان، شهرداری کهک، دانش آموزان و ورزشکاران حضور داشتند.

گفتنی است رزمایش جان‌فدا استان قم روز دوشنبه نهم آذرماه، هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ۱۴، با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آستانه برگزار خواهد شد.