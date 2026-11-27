باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مسعود وثوق، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان گفت: بیماری آرتروز زانو دارای چهار مرحله است که در سخت‌ترین و پیشرفته‌ترین حالت بیماری مفصل زانو ملتهب شده و غضروف آسیب جدی می‌بیند و استخوان پایین آن درگیر می‌شود و هیچ راهی جز تعویض مفصل زانو وجود ندارد.

به گفته وی، در مراحل ۱ و ۲ آرتروز زانو که غضروف امکان ترمیم دارد، سل تراپی به ترمیم بهتر غضروف کمک شایانی خواهد کرد.

وثوق تاکید کرد: با انجام چند دوره درمان سل تراپی احتمال برگشت و التیام غضروف آسیب دیده وجود خواهد داشت.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان تصریح کرد: افرادی که مبتلا به آرتروز زانو هستند می‌توانند از روش سلول‌های بنیادی استفاده کنند.