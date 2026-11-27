باشگاه خبرنگاران جوان - سیداکبر قائمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: غاز‌های خاکستری مهاجر با آغاز فصل کوچ، وارد تالاب‌های این شهرستان شده‌اند تا برای مدتی در این زیستگاه‌ها استراحت و از منابع غذایی موجود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: تالاب‌های نقده در این فصل میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر هستند و تاکنون بیشترین شمار غاز‌های خاکستری در دسته‌هایی حدود ۱۰۰ قطعه‌ای در تالاب سولدوز مشاهده شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده به وضعیت مناسب زیستگاهی تالاب سولدوز اشاره کرد و گفت: با توجه به فراهم بودن شرایط تغذیه‌ای و وجود آب کافی در این تالاب، پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده شمار بیشتری از غاز‌های خاکستری به این منطقه مهاجرت کنند.

قائمی ادامه داد: این پرندگان مهاجر تا پیش از آغاز سرمای شدید و یخبندان در تالاب‌های منطقه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تنوع گونه‌های جانوری در تالاب سولدوز اظهار کرد: علاوه بر پرندگان مهاجر، گونه‌های بومی و دیگر پرندگان آبزی از جمله آبچلیک، چوب‌پا، کاکایی، خوتکا، چنگر، حواصیل و انواع اردک‌ها نیز در این تالاب مشاهده می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده در ادامه از ساکنان روستا‌های اطراف تالاب‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت شکار غیرمجاز، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست یا محیط‌بانان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان انجام شود.