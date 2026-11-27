\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u0631 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0634\u06a9\u0644\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0632\u0646\u062c\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u062f\u061b \u062d\u0631\u06a9\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n