باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی، امروز ۶ آذرماه در سخنانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران در مصلی امام خمینی (ره) گفت: ان شاء الله به هدایت‌های رهبر معظم انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، ان‌شاء الله دشمن دون را به جایی که به آن تعلق دارد فرو خواهیم برد و در عمق اقیانوس‌ها غرق خواهیم کرد. امروز همه عملیات‌های موفق ما در دریا با نام مبارک حضرت زهرا (س) انجام می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی با حضور همه جانبه مردم حفظ شده و ۷ آذرماه یادآور دلاورمردی‌ها رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است که در مقابل دشمن ایستادند و دشمن را از صحنه دریا دور کردند.

تنگه هرمز، تنگه احد ولایت است

وی با بیان اینکه گسترده جنگ از دریا به اقیانوس‌ها کشیده شده است، تصریح کرد: تنگه هرمز، تنگه احد ولایت است و رزمندگان ولایتمدار اجازه ندادند که دشمن نه تنها به آب‌های سرزمین بلکه به آب‌های نزدیک آن هم نزدیک شوند.

موشک تست‌نشده ایران به قلب ناو هواپیمابر آبراهام لینکن زده شد

دریادار ایرانی تاکید کرد: در روز‌های ابتدایی جنگ، دلاورمردان شجاع کشورمان نخستین موشک تست نشده خود را تست کردند و این موشک به قلب ناو هواپیمابر آبراهام لینکن زده شد و دشمن مجبور شد به سواحل کشور‌های جنوبی پناه ببرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: از آن زمان رزمندگان شجاع شما مردم نه تنها چشم روی چشم نگذاشتند بلکه سامانه‌ها را ارتقا داده و هر هدفی که دشمن در پی آن باشد، آن را رصد می‌کردند.

دشمن هرچه در توان داشت برای عبور از تنگه هرمز به کار گرفت/ تنگه هرمز همچنان بسته است

وی یادآور شد: امروز دشمن هرآنچه به صحنه آورده بود، همه را به کار گرفت تا بتواند یک شناور را از تنگه هرمز عبور دهد. اما زهی خیال باطل. چرا که فرمان شما مردم این است که تنگه هرمز بسته بماند و این تنگه همچنان بسته است.

وی با بیان اینکه دشمن پس از پهلو گرفتن در بنادر کشور‌های همسایه برای مداوی سربازان خود درخواست کمک کرد، گفت: البته برخی از آنها که به درک واصل شدند ولی مداوای سایر سربازان خود را و کار‌های تعمیرات ناو را در دستور کار قرار داده‌اند تا پرواز‌های جنگی را بر علیه اهدافش در داخل کشور انجام دهد.

نیروی دریایی اجازه نداد دشمنان حتی به آب‌های عمان نزدیک شوند

دریادار ایرانی با بیان اینکه این اقتدار با هدایت‌های رهبر انقلاب و برگرفته از مردم غیور محقق شده است، تصریح کرد: این رویه در عرصه دریا هم در حال انجام است. چرا که سربازان ولایت، حرف ولی را گوش کردند و اجازه ندادند که دشمن با همه ساز و برگی که در اختیار دارد نه تنها به آب‌های سرزمینی بلکه به آب‌های دریای عمان نزدیک شود.

نیروی دریایی روز به روز به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: امروز نیرو‌های مسلح کشور به ویژه نیروی دریایی ارتش به لطف خدا و لطف شما مردم عزیز، جوانان غیور، دانش‌بنیان‌ها، دانشمندان و صنعتگران قوی‌تر شده و روز به روز بدنه نیروی مسلح و به طور خاص نیروی دریایی به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند.

شگفتانه‌های نیروی دریایی به نمایش در نیامده است

دریادار ایرانی در ادامه با اشاره به تجهیزات و سامانه‌های جدید نیروی دریایی گفت: آنچه درباره شگفتانه‌ها گفته می‌شود، در تصاویر دیده نشده است. در تصاویر منتشرشده، بسیار مختصر و شاید تنها یک یا دو سامانه به نمایش درآمده، اما بقیه سامانه‌ها در صحنه و منطقه عملیاتی قرار دارند و به‌صورت دقیق در حال ارزیابی هستند.

وی خطاب به مردم ایران افزود: امروز مردم ایران تمام توطئه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند.‌ای مردم! بدانید سربازان شما نیز در عرصه دریا نفس دشمن را قطع می‌کنند و او را به خفگی کشانده‌اند.

دشمن امروز در دریا دچار استیصال است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به وضعیت نیرو‌های دشمن گفت: واقعاً امروز دشمن مستأصل شده است؛ از خلبانان و سربازان تا فرماندهانش، همه مستأصل هستند و نمی‌دانند از کجا، چگونه و با چه وسیله‌ای مورد تهاجم قرار می‌گیرند.

دریادار ایرانی یادآور شد: امروز افتخار مردم عزیز ایران و ایران بزرگ اسلامی، زیر سایه پرچم ولایت، این است که ان‌شاءالله دشمن را برای همیشه تاریخ، نه‌تنها از خلیج فارس، بلکه از غرب آسیا اخراج خواهند کرد.

انتقام عزیزانمان را خواهیم گرفت

وی، با اشاره به اقدامات خصمانه دشمن گفت: پاسخ پدرکُشی، برادرکُشی و کودک‌کُشی را حتماً خواهیم داد و انتقام عزیزانمان را خواهیم گرفت. دشمن به‌خوبی می‌داند که اگرچه با تمام ناجوانمردی، قوانین را زیر پا گذاشته است، اما پاسخ این اقدامات را دریافت خواهد کرد.

بازپس‌گیری دو نفتکش در عملیات تکاوران ارتش/ محافظان کشتی در خواب بودند

دریادار ایرانی با اشاره به عملکرد نیرو‌های دریایی ارتش در مقابله با اقدامات دشمن عنوان کرد: امروز دشمن نه به‌عنوان ارتشی با توانمندی والا و ویژگی‌های خاص، بلکه با اقداماتی شناخته می‌شود که ماهیت واقعی آن را نشان می‌دهد. آنها دو نفتکش ما را به سرقت بردند، اما تکاوران دلاور نیروی دریایی ارتش وارد عمل شدند و این نفتکش‌ها را پس گرفتند. زمانی که نیرو‌های ما وارد کشتی شدند، تیم مستقر برای حفاظت آن در خواب بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با انتقاد از اقدامات دشمن در تنگه هرمز اظهار داشت: آنها برای عبور شناور‌ها از تنگه هرمز، مبالغی بالغ بر میلیون‌ها دلار دریافت می‌کنند و حتی پیش از عبور شناور، پول را مطالبه می‌کنند. اما زمانی که همان شناور مورد اصابت قرار می‌گیرد، مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. این یک حساب یک‌طرفه است؛ پول دریافت می‌کنند، اما هنگام بروز حادثه مسئولیتی قبول نمی‌کنند.

دشمن بدون توجه به اصول دریا نوردی به ناوشکن دنا حمله کرد

دریادار ایرانی در ادامه با اشاره به حمله به ناوشکن دنا در عمق اقیانوس گفت: دشمن به شناور ناوشکن دنا در عمق اقیانوس حمله کرد؛ آن هم در شرایطی که نیرو‌های مستقر در شناور مشغول بررسی وضعیت آن پس از اصابت نخست و ارزیابی راه‌های حفظ و انتقال شناور بودند.

وی با تأکید بر اصول و قوانین بین‌المللی دریانوردی بیان کرد: در آموزش‌های دریانوردی به همه نیرو‌ها آموخته می‌شود که حتی اگر دشمن در مقابل شما قرار داشته باشد و توانسته باشید او را ناکارآمد کنید، دیگر حق ندارید به ملوانان او آسیب برسانید. این یک قانون و اصل پذیرفته‌شده در دریاست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود:، اما دشمن بدون توجه به این اصول، به نیرو‌هایی که در حال بررسی وضعیت شناور بودند، حمله کرد و دقیقاً نقطه‌ای را مورد اصابت قرار داد که همرزمان دیگر من در آنجا حضور داشتند. در نتیجه این اقدام ناجوانمردانه، چهار نفر از همرزمان متخصصمان را از دست دادیم.

منبع: ایرنا