باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت طلا روز جمعه ۳ درصد افزایش یافت و پس از سقوط به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته، روندی صعودی در پیش گرفت. توقف روند فروش سهام فناوری در تعطیلات روز شکرگزاری آمریکا، فشار فروش بر شمش طلا را کاهش داد.

قیمت طلا روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح خود از اوت ۲۰۲۵ رسید؛ این اتفاق پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا رخ داد که انتظارات درباره افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را که سودی به دارنده آن نمی‌پردازد، افزایش می‌دهد.

قیمت هر اونس طلا ساعت ۹:۲۱ صبح به وقت اروپای مرکزی، با ۳.۱۲ درصد افزایش به ۳ هزار و ۶۷۸ دلار و ۹۴ سنت رسید.

نقره نیز با ۶.۸۹ درصد افزایش، به ۴۴ دلار و ۴۱ سنت در هر اونس رسید. پلاتین با رشد ۵.۰۳ درصدی به یک هزار و ۳۶۲ دلار و ۱۷ سنت و پالادیوم با افزایش ۴.۴۷ درصدی به ۹۰۱ دلار و ۱۸ سنت در هر اونس رسید.

منبع: بریکینگ د نیوز