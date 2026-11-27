باشگاه خبرنگاران جوان - این عملیات انتقال هوایی، ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز جمعه ششم آذرماه، با هدف تسریع در روند درمان و فراهم‌سازی دسترسی بیمار به خدمات تخصصی‌تر قلبی، توسط تیم اورژانس هوایی بهبهان انجام شد.

در این مأموریت، کارشناسان اورژانس هوایی با بهره‌گیری از بالگرد مجهز و امکانات مراقبتی لازم، اقدامات موردنیاز برای انتقال ایمن بیمار را انجام داده و وی را با موفقیت به مرکز درمانی مقصد در اهواز منتقل کردند.

اورژانس هوایی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم نظام سلامت، به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور، نقاط دورافتاده و مناطقی که دسترسی زمینی به آن‌ها دشوار یا زمان‌بر است، با هدف تسریع در عملیات امداد و نجات، انتقال مصدومان و بیماران بدحال و فراهم‌سازی دسترسی سریع‌تر به خدمات درمانی تخصصی، وارد عمل می‌شود و نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن به مراکز درمانی و افزایش شانس دریافت خدمات حیاتی ایفا می‌کند.

اورژانس هوایی بهبهان طی سال‌های فعالیت خود، مأموریت‌های متعدد و قابل‌توجهی در زمینه انتقال بیماران و مصدومان، امدادرسانی در شرایط اضطراری و تسریع در روند ارائه خدمات درمانی انجام داده است که این اقدامات بیانگر نقش مؤثر این مجموعه در نجات جان بیماران و ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی در منطقه است.

اورژانس هوایی بهبهان با برخورداری از بالگرد مجهز، تیم عملیاتی زبده و کارشناسان مجرب، آمادگی دارد در محدوده شهرستان بهبهان و شهرهای اطراف، در مواقع ضروری به شهروندان خدمات‌رسانی کند.

منبع: دانشکده علوم پزشکی بهبهان