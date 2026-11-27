باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سمانه ذوالقدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در آیین پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز، با تبیین جایگاه رفیع زن در فرهنگ و سنت نبوی، بر ضرورت عملیاتی‌شدن کرامت انسانی بانوان در سیاست‌گذاری‌های کلان اجرایی تأکید کرد.

او با اشاره به نگاه مترقی پیامبر گرامی اسلام (ص) به شخصیت زن اظهار داشت: در منطق نبوی، کرامت و منزلت زن معیار سنجش اخلاق و بزرگواری انسان است؛ چنان‌که رسول خدا (ص) با رفتاری ساختارشکنانه در عصر جاهلیت، دست دخت گرامی خود حضرت فاطمه (س) را می‌بوسید، به احترام ایشان برمی‌خاست و از او با تعابیر عالی تجلیل می‌کرد.

ذوالقدر این سیره را فراتر از یک عاطفه صرفاً پدرانه، پیامی راهبردی برای تمامی اعصار دانست و افزود: حضرت زهرا (س) تجسم عینی این کرامت است؛ بانویی که در ابعاد فردی، معماری زیبای زندگی خانوادگی را در نقش همسری و مادری معنا کرد و در عرصه اجتماع نیز با شجاعت، بصیرت و ولایت‌مداری، کنشگری پیشرو بود. از همین روست که در اندیشه اسلامی، هیچ‌گونه تعارضی میان نقش‌آفرینی زن در کانون خانواده و حضور مؤثر او در میدان‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وجود ندارد.

تبدیل شعار کرامت زن به برنامه‌های عملیاتی

مدیرکل امور بانوان استانداری فارس در ادامه به تشریح راهبرد‌ها و برنامه‌های کلان این دفتر پرداخت و تصریح کرد: اعتقاد به توانمندی‌های بانوان نباید در سطح شعار باقی بماند؛ بلکه وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که این باور را در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های استانی متبلور سازند. بر همین اساس، مجموعه استانداری با رویکردی آینده‌نگر و مسئله‌محور، چهار اولویت راهبردی را به طور همزمان برای تحکیم نهاد خانواده و توسعه فرصت‌های بانوان دنبال می‌کند.

تحکیم بنیان خانواده و حمایت جامع از مادران

ذوالقدری «تحکیم خانواده» و سیاست‌های جوانی جمعیت را به عنوان نخستین اولویت برشمرد و خاطرنشان کرد: حمایت از فرزندآوری تنها به فرهنگ‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه مادران باید در تمامی مراحل زندگی و به ویژه دوران بارداری، از پشتیبانی‌های واقعی و خدماتی بهره‌مند شوند. پیگیری زیرساخت‌های سلامت مادر و کودک، گسترش خدمات مشاوره‌ای و تقویت نقش سرمایه اجتماعی در حوزه جمعیت از محوری‌ترین برنامه‌های این بخش است.

توانمندسازی اقتصادی و توسعه کسب‌وکار‌های خرد

او رویکرد دوم را تقویت اقتصاد زنان و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: با هدف‌گذاری دقیق در سطح شهرستان‌های استان، شناسایی ظرفیت‌های بومی، حمایت از مشاغل خانگی و تسهیل حضور مؤثر بانوان در زنجیره‌های ارزش و اقتصاد منطقه‌ای با جدیت در دستور کار قرار دارد.

ارتقای سرمایه انسانی و انتصابات مدیریتی

مدیرکل امور بانوان استانداری فارس با اشاره به ظرفیت عظیم علمی و تخصصی دختران و زنان استان تصریح کرد: با تأکید استاندار محترم، شکوفایی این استعداد‌ها و استفاده از آنها در مناصب مدیریتی پیگیری می‌شود.

او با اشاره به آمار حضور بانوان در ساختار مدیریتی فارس اعلام کرد: حاصل این رویکرد، انتصاب ۲۹ بانو در سطوح مدیریت میانی (شامل مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و معاون فرماندار)، ۴۴۱ نفر در جایگاه‌های مدیریت پایه و هزاران بانو در سطوح عملیاتی است. این اعداد گویای ظرفیت بی‌بدلیل مدیریتی زنان استان و ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌هاست. همچنین توجه به مطالبات و آینده‌سازی دختران به عنوان مدیران و مادران فردای کشور، از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار این حوزه است.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی

ذوالقدری چهارمین اولویت را مقابله با آسیب‌های اجتماعی با تکیه‌بر ظرفیت‌های مردمی دانست و بیان کرد: راه حل بسیاری از چالش‌های اجتماعی در گروی تقویت کارکرد نهاد خانواده، افزایش مسئولیت‌پذیری جمعی و همراهی نهاد‌های مدنی است. در این راستا، صیانت از محیط‌های خانوادگی، مدارس، محیط‌های کار و حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار با مشارکت دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

او در پایان با تأکید بر اینکه اهداف یادشده بدون هم‌افزایی و مطالبه‌گری مسئولانه از دستگاه‌های اجرایی محقق نخواهد شد، از اراده جدی استانداری فارس برای ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در این حوزه خبر داد.