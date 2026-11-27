باشگاه خبرنگاران جوان - رسول ساکی فرماندار کارون اظهار کرد: شهرستان کارون به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان خوزستان به شمار می‌رود و حضور شرکت‌های بزرگ نیشکر در این شهرستان، مسئولیت و انتظار برای مشارکت بیشتر این مجموعه‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اگرچه شرکت‌های مستقر در شهرستان تاکنون متناسب با توان خود در برخی برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند اما با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی آنها، انتظار می‌رود حمایت‌های بیشتری از برنامه‌هایی مانند جشنواره‌های کشاورزی و معرفی محصولات بومی صورت گیرد.

فرماندار کارون ادامه داد: شرکت‌های نیشکری می‌توانند از فرصت برگزاری این جشنواره‌ها برای معرفی محصولات و فرآورده‌های حاصل از نیشکر و ارائه اطلاعات علمی و تخصصی درباره فعالیت‌های خود استفاده کنند.

ساکی با بیان اینکه بخشی از جامعه شناخت کافی از محصولات و فرآورده‌های صنعت نیشکر ندارد گفت: این شرکت‌ها می‌توانند با حضور فعال در جشنواره‌ها، ضمن معرفی دستاوردها و محصولات خود و افزایش آگاهی عمومی، به تقویت ارتباط با مردم و حمایت از کشاورزان منطقه نیز کمک کنند.

وی با اشاره به استقبال مردم از جشنواره محصولات کشاورزی شهرستان کارون بیان کرد: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود در ساختار دستگاه‌های اجرایی شهرستان، طی یک سال و نیم گذشته تلاش شده است برنامه‌هایی متناسب با شأن مردم و ظرفیت‌های منطقه اجرا شود و توانمندی‌های کارون در سطح استان بیشتر معرفی شود.

فرماندار کارون افزود: با وجود اینکه شهرستان در برخی بخش‌ها هنوز با محدودیت‌های ساختاری و اجرایی مواجه است تلاش کردیم با برنامه‌ریزی مناسب، ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی منطقه را به نمایش بگذاریم و زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنیم.

ساکی با اشاره به اینکه هر برنامه‌ای ممکن است با برخی نواقص همراه باشد اظهار کرد: خوشبختانه جشنواره با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی تا زمان اختتامیه، شرایط بهتری برای بازدیدکنندگان و غرفه‌داران فراهم کنیم.

وی با اشاره به همزمانی این رویداد با ایام نزدیک به ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: این جشنواره علاوه بر معرفی محصولات و توانمندی‌های کشاورزی، فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی و گردهمایی مردم است و امیدواریم شهروندان ضمن بازدید از غرفه‌ها و آشنایی با تولیدات منطقه، لحظات شاد و خاطره‌انگیزی را تجربه کنند.

منبع: ایرنا