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ب حق خون شهدا
عذاب الهی شو روز افزون کنه بر مردم امریکا برده صفت
کودکان در منطقه ما تکه تکه میشن
مردم امریکا تو فکر غارت منابع دیگران توسط حاکمان شونن
ننگ بر رفاه طلبان برده صفت امریکایی
ولی مگر میفهمند
روزی نیست که بلایی بر سرشون بازل نشه
از فرار زنبورهای عسل تا هجوم کلاغ ها ووووو