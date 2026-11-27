باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید احمدخاتمی، امروز ششم آذرماه در خطبه اول نماز جمعه تهران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیجی در سیره نبوی گفت: بسیج یک فرهنگ است و نهاد بسیج در خدمت این فرهنگ قرار دارد. بسیج همان است که امروز در زبان مردم ما به نام جانفدایان نام گرفته است.

وی افزود: قرآن تاکید دارد که مومنان همیشه در برابر دشمنان باید آماده باشند تا آنجا که لازم بود فردی و در جایی که لازم بود جمعی در برابر دشمن حاضر شده و دشمن را زمینگیر کنند و این همان تفکر بسیجی است. به عبارتی باید آمادگی کامل در فرهنگ، رسانه، اقتصاد و در حوزه نظامی داشته باشید.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمن در پی از بین بردن تفکر بسیجی است، تاکید کرد: حتی در زمان پیامبر (ص) برخی از اطرافیان از ایشان خواستند که ابوذر، سلمان و برخی از اصحاب مخلص را طرد کند در حالی که قرآن هشدا دارد که مبادا این بسیجیان را طرد کنید. چرا که همین افراد به کمک تو خواهند آمد و صبوری کن و تحت تاثیر این افراد قرار نگیر.

آیت‌الله خاتمی افزود: پیامبر (ص) در همان زمان فرمود که خدا را شکر که دستور خداوند آمد تا بسیجیان را حفظ کنم و فرمود که زندگی و مرگ، با شما بسیجیان معنا دارد.

وی با بیان اینکه بدون تردید این جانفدایان و بسیجیان که در ۹ ماه گذشته خیابان‌ها و میدان‌ها را ترک نکردند، مصداق همان آیات قرآن هستند، تصریح کرد: از جمله مواردی که دشمن را زمینگیر کرده است، یکی همین بسیجیان جانفدا و دیگری نیرو‌های مسلح پرتوان در میدان است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد: ۴۷ سال است که دشمنان، ایران را محاصره کردند ولی هیچ غلطی نتوانستند انجام دهند. اما فقط ۹ ماه است که ما شما را محاصره کردیم که سبب کلافگی و عجز شما دشمنان شده و این نشانه اقتدار ملت، بسیجیان و نیرو‌های مسلح ایران اسلامی است.

ولایتمداری؛ نخستین ویژگی حضرت فاطمه زهرا (س)

آیت‌الله خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) با توصیف جایگاه ایشان، گفت: حضرت زهرا (س)، گل معطر و چهره محبوب خداوند هستند؛ آن‌قدر محبوب خداوند که خشم ایشان خشم خدا و رضایت ایشان رضایت خداست.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) شخصیتی برگزیده خداوند و حجت الهی و چهره‌ای محبوب نزد خداوند و پیامبر اکرم (ص) است، تصریح کرد: پیامبر (ص) درباره ایشان فرمودند که فاطمه محبوب‌ترین فرد از خانواده من است و همچنین فرمودند که فاطمه پاره تن من است.

خطیب نماز جمعه تهران، حضرت فاطمه زهرا (س) را از محور‌های وحدت جهان اسلام برشمرد و گفت: ایشان الگویی بزرگ برای مسلمانان هستند و امام زمان (عج) نیز به ایشان اشاره کرده‌اند. چرا که نخستین ویژگی ایشان، ولایت‌مداری است و تا آخرین نفس از امیرالمؤمنین علی (ع) حمایت کردند.

آیت الله خاتمی حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی برای همسرداری و تربیت فرزند دانست و گفت: همچنین امام حسین (ع) در واقعه عاشورا گفت که روحیه عزت‌مداری و ذلت‌ناپذیری را از ایمان و پاکدامنی مادرمان حضرت زهرا (س) داریم.

جهان تشیع داغدار آیت‌الله وحید خراسانی است

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به درگذشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته آیت‌الله وحید خراسانی، عالم‌پروری ایشان بود. این شخصیت بزرگ بیش از پنج دهه در حوزه علمیه قم تدریس داشتند و هزاران عالم تربیت کردند. همچنین ایشان عاشق بی‌چون‌وچرای اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه حضرت صدیقه طاهره (س)، بودند.

آیت الله خاتمی یادآور شد: ایشان در هشت سال دفاع مقدس در جبهه نبرد حق علیه باطل حضور یافتند و حضورشان مایه دلگرمی رزمندگان بود.

بسیج، فرهنگی عزت‌آفرین و ماندگار است

وی بسیج را فرهنگی عزت‌آفرین و ماندگار برشمرد که همواره ثمرات و برکات خود را به همراه دارد و گفت: حزب‌الله لبنان و مقاومت آنها، مقاومت انصارالله یمن، مقاومت فلسطینیان و مقاومت الحشد الشعبی عراق ثمرات شجره طیبه بسیج است. حتی در کشور‌هایی که مسلمان نیستند نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند در برابر زورگویان ایستادگی کنند، باید مردم را به صحنه بیاورند. این همان فرهنگ بسیج و شجره طیبه‌ای است که ثمرات آن در عرصه‌های مختلف نمایان می‌شود.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه بسیج تنها به بسیج نظامی محدود نمی‌شود، یادآور شد: بسیج نظامی یکی از عرصه‌های آن است، اما بسیج اقتصادی، مقابله با گرانی‌های سرسام‌آور، اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بسیج اقتصادی، بسیج سیاسی و بسیج رسانه‌ای از دیگر بخش‌های فرهنگ بسیجی است.

بسیجی خسته نمی‌شود و حتی از خسته شدن دیگران نیز جلوگیری می‌کند

آیت‌الله خاتمی در ادامه ویژگی بعدی بسیج را نشاط و خستگی‌ناپذیری دانست و اظهار کرد: بسیجی خسته نمی‌شود و حتی از خسته شدن دیگران نیز جلوگیری می‌کند.

وی به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری درباره بسیج اشاره کرد و افزود: ایشان شعار «هر ایرانی یک بسیجی» را مطرح کردند و از همه مردم خواستند در مسیر تحقق آن حرکت کنند.

نمایندگان مجلس فضائل ملت را در وجود و عملکرد خود متجلی کنند

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به روز ۱۰ آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و روز مجلس، اظهار کرد: دشمنان پس از حدود ۱۰ سال زندانی کردن مدرس، برای به شهادت رساندن ایشان اقدام به مسموم کردن وی کردند، اما زمانی که سم اثر نکرد، با عمامه به دور گردنش او را خفه کردند و به این ترتیب این عالم مجاهد را به شهادت رساندند.

آیت الله خاتمی گفت: طبق فرمایش امام خمینی (ره) «مجلس عصاره فضائل ملت است» و عصاره فضائل ملت بودن، به این معناست که نمایندگان مجلس باید واقعاً فضائل ملت را در وجود و عملکرد خود متجلی کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان وقتی وارد این خانه و جایگاه می‌شوند، باید تلاش کنند فضائل ملت را داشته باشند و در رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود نماینده شایسته مردم باشند؛ با اشاره به بیانات امام شهید، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، درباره مجلس گفت: ایشان مطالب و بیانات مهمی در رابطه با مجلس مطرح کرده‌اند که به اعتقاد من، مجموعه این بیانات می‌تواند در قالب یک کتاب گردآوری شود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا هر نماینده موظف باشد آن را مطالعه کند، چراکه با خواندن این پیام‌ها و رهنمودهاست که معنای واقعی عصاره فضائل ملت بودن روشن می‌شود.

قانون‌گذاری و ریل‌گذاری کشور، وظیفه اصلی مجلس است

امام جمعه تهران با تأکید بر جایگاه مجلس در ساختار حکمرانی کشور بیان کرد: کار اصلی نمایندگان همین ریل‌گذاری است. این مسئولیت، کاری بسیار ارزشمند و مهم است و نمایندگان باید با توجه به اهمیت جایگاه قانون‌گذاری، در مسیر صحیح و منافع ملت حرکت کنند.

آیت الله خاتمی با اشاره به ۱۲ آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، گفت: پس از تدوین قانون اساسی در مدت حدود ۹۰ روز، این قانون به رأی مردم گذاشته شد و بیش از ۹۹ درصد مردم به آن رأی مثبت دادند.

وی با اشاره به ساختار قانون اساسی، اظهار کرد: این قانون دارای ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل است و بیش از ۵۰ فقیه در تدوین آن مشارکت داشتند که برخی از آنان امروز از مراجع تقلید هستند. این بزرگان روی کلمه‌به‌کلمه قانون اساسی دقت و بررسی انجام داده‌اند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه قانون اساسی یک کتابچه معمولی نیست، گفت: قانون اساسی، چارچوب و نظام حکومتی جمهوری اسلامی است. اگر کسی بخواهد بداند حکومت اسلامی چیست و چگونه اداره می‌شود، قانون اساسی یک منبع و مستند کاملاً اطمینان‌بخش برای شناخت آن است.

قانون اساسی برای دانش آموز و دانشجو تبیین شود

آیت الله خاتمی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با قانون اساسی خطاب به وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: از وزارت آموزش‌وپرورش می‌خواهم نسل جدید را با این قانون اساسی آشنا کند.

وی افزود: همان‌گونه که در دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اقدامات ارزنده و مثبتی انجام دادند، انتظار می‌رود در کتاب‌های درسی نیز از مجاهدت‌های ملت و رزمندگان، از امام شهید و از ارزش‌های انقلاب اسلامی سخن گفته شود و در زمینه معرفی و تبیین قانون اساسی نیز کار شایسته‌ای صورت گیرد.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین از وزارت علوم و آموزش عالی خواست در مسیر تبیین و معرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و گفت: از وزارت علوم و آموزش عالی نیز انتظار می‌رود در این قانون اساسی که مایه افتخار انقلاب اسلامی است، بدمد و آن را به‌درستی مطرح و معرفی کند.

منبع: ایرنا