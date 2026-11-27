باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام حسن تقویان‌پور رئیس دادگاه بخش سردشت با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از انتشار و بازنشر ویدئویی از حادثه ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در یکی از مدارس بخش شهیون دزفول، موضوع به‌صورت ویژه و فوری در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

او با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و صعب‌العبور بودن منطقه و محل اختفای متهم افزود: با پیگیری‌های مستمر، هماهنگی‌های لازم میان نیروهای انتظامی و بخشداری انجام شد و حتی مرجع قضایی نیز به‌صورت شبانه در منطقه صعب‌العبور «آبید سره» حضور یافت تا عملیات دستگیری با دقت و سرعت انجام شود.

رئیس دادگاه بخش سردشت با اشاره به اینکه متهم پس از شناسایی و دستگیری، با صدور قرار تأمین قانونی روانه زندان شده و پرونده در حال سیر مراحل قانونی است، تصریح کرد: با توجه به ساختار عشایری منطقه و احتمال بروز سوءتفاهم یا درگیری میان طوایف، اقدام سریع، قاطع و به‌موقع دستگاه قضایی و همکاری تنگاتنگ ضابطان و نهادهای امنیتی، نقش بسزایی در خنثی‌سازی تنش‌های احتمالی، تثبیت نظم و امنیت و آرامش پایدار در منطقه ایفا کرد.

حجت‌الاسلام تقویان‌پور گفت: دستگاه قضایی بار دیگر بر خط قرمز خود یعنی صیانت از حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی دانش‌آموزان و برخورد قاطع با هرگونه رفتار خودسرانه و هنجارشکنی تأکید می‌کند.