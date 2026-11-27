باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر دریادار دوم حمیدرضا سعادت، معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز، با اشاره به فرا رسیدن سالروز نیروی دریایی ارتش و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، اظهار کرد: هفتم آذر یادآور یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ دفاع دریایی کشور است؛ روزی که دریادلان ارتش با خلق حماسه‌ای ماندگار، برگ زرین دیگری در تاریخ مقاومت و ایستادگی ملت ایران به ثبت رساندند.

او، ضمن تبریک هفته بسیج افزود: در آستانه هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، باید یاد تمامی قهرمانان این عرصه را گرامی بداریم؛ از شهدایی که با نثار جان خود به افتخار شهادت دست یافتند تا رزمندگانی که پس از آن حماسه‌ها در قید حیات ماندند و مسئولیت انتقال تجربه‌ها و روایت رشادت‌های آن دوران را بر عهده گرفتند.

سعادت با اشاره به نقش تعیین‌کننده نیروی دریایی ارتش در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی گفت: مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر، یکی از رویداد‌هایی بود که محاسبات نظامی رژیم بعث عراق را با شکست مواجه کرد. صدام و فرماندهان ارتش بعث با تصور دستیابی سریع به اهداف توسعه‌طلبانه خود، برای اشغال یک‌روزه خرمشهر، تصرف سه‌روزه اهواز و رسیدن به تهران در مدت یک هفته برنامه‌ریزی کرده بودند، اما ایستادگی نیرو‌های مسلح و مقاومت ملت ایران، تمامی این محاسبات را برهم زد.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با یادآوری عملیات غرورآفرین هفتم آذر ۱۳۵۹ عنوان کرد: این عملیات که با پشتیبانی مؤثر نیروی هوایی ارتش به اجرا درآمد، در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی دستاورد‌های راهبردی و مهمی برای کشور به همراه داشت و معادلات قدرت در خلیج فارس را تغییر داد.

او از انهدام و از کار افتادن سکو‌های نفتی البکر و الامیه، تضعیف اساسی توان نیروی دریایی عراق و تثبیت برتری دریایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهم‌ترین نتایج این عملیات یاد کرد و افزود: با این اقدام، بخش مهمی از ظرفیت صادرات نفت عراق از چرخه فعالیت خارج شد و نیروی دریایی این کشور عملاً توان اثرگذاری پیشین خود را از دست داد.

صیانت از شریان‌های اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس

سعادت با تشریح مسئولیت‌های نیروی دریایی ارتش پس از عملیات هفتم آذر بیان کرد: با تضعیف توان دریایی عراق، مأموریت‌های این نیرو وارد مرحله تازه‌ای شد. در آن مقطع، اقتصاد ایران به‌شدت به جریان مستمر واردات و صادرات و تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش وابسته بود و بخش عمده این فعالیت‌ها از مسیر تنگه هرمز به سمت مناطق شمالی خلیج فارس، به‌ویژه جزیره خارک و بندر ماهشهر، انجام می‌شد.

وی ادامه داد: رژیم بعث عراق با اتکا به توان قابل‌توجه نیروی هوایی خود درصدد ایجاد اختلال در مسیر‌های دریایی و متوقف کردن فعالیت‌های تجاری و صادرات نفت ایران بود، اما حضور مستمر و فداکارانه کارکنان نیروی دریایی ارتش مانع تحقق این هدف شد.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: حاصل تلاش شبانه‌روزی دریادلان ارتش در آن دوران، عبور بیش از ۱۰ هزار فروند کشتی از مسیر‌های دریایی کشور بدون توقف روند صادرات و واردات حتی برای یک روز بود؛ دستاوردی که اهمیت آن در شرایط جنگی و فشار‌های گسترده دشمن بر اقتصاد ایران دوچندان می‌شود.

و افزود: مأموریت نیروی دریایی در آن سال‌ها تنها به حفاظت از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی محدود نبود، بلکه همزمان حفظ خطوط ارتباطی و اقتصادی کشور و جلوگیری از تداوم فعالیت‌های تجاری و مواصلاتی دشمن نیز در زمره مسئولیت‌های این نیرو قرار داشت؛ مأموریتی که تا پایان هشت سال دفاع مقدس با جدیت دنبال شد.

سعادت با اشاره به رویارویی مستقیم آمریکا با نیروی دریایی ایران در سال ۱۳۶۷ گفت: در فروردین‌ماه آن سال، ایالات متحده که تصور می‌کرد عراق به‌تنهایی قادر به مقابله با جمهوری اسلامی ایران نیست، به‌صورت مستقیم وارد عرصه تقابل دریایی شد و در جریان حماسه ۲۹ فروردین ۱۳۶۷، حملاتی ناجوانمردانه علیه ناوشکن‌های ایرانی انجام داد.

او تصریح کرد: با وجود تمامی فشار‌ها و رویارویی‌های نظامی، نیروی دریایی ارتش در طول سال‌های دفاع مقدس توانست حماسه‌های متعددی خلق کند و پس از پایان جنگ نیز با تغییر متناسب مأموریت‌ها، بازسازی و نوسازی تجهیزات و توسعه توانمندی‌های دریایی را در اولویت قرار دهد.

خودکفایی دفاعی و توسعه ناوگان سطحی و زیرسطحی

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به روند نوسازی تجهیزات این نیرو اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای طراحی، ساخت و تولید شناور‌های مورد نیاز آغاز شد و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری مجموعه‌های صنعت دفاعی کشور، پروژه‌های مهمی در حوزه شناور‌های سطحی و زیرسطحی به مرحله اجرا رسید.

او افزود: توسعه ناوشکن‌هایی در کلاس‌های جماران و پیکان و همچنین طراحی و ساخت زیردریایی‌های کلاس غدیر و فاتح، بخشی از دستاورد‌های این مسیر بود که نشان داد جمهوری اسلامی ایران در حوزه طراحی و تولید تجهیزات راهبردی دریایی به توانمندی‌های قابل‌توجهی دست یافته است.

سعادت، توسعه تعاملات و دیپلماسی دریایی را از دیگر محور‌های فعالیت نیروی دریایی ارتش دانست و گفت: گسترش ارتباطات متقابل با کشور‌های همسایه، دوستان و کشور‌های هم‌پیمان، با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، مقابله با ائتلاف‌های تهدیدآمیز و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی دنبال شد.

او ادامه داد: حفاظت از امنیت دریانوردان ایرانی و همچنین دریانوردان کشور‌های دوست در آب‌های بین‌المللی، از جمله مسئولیت‌هایی است که نیروی دریایی ارتش در چارچوب مأموریت‌های فرامرزی خود بر عهده داشته است.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به اعزام ناوگروه‌های متعدد به مأموریت‌های بین‌المللی بیان کرد: طی سال‌های گذشته، صد‌ها ناوگروه اطلاعاتی، عملیاتی و رزمی به مأموریت‌های مختلف اعزام شده‌اند که در میان آنها، ناوگروه ۸۶ جایگاه ویژه‌ای دارد.

او افزود: این ناوگروه با حضور ناوشکن تمام‌ایرانی دنا و اجرای مأموریت تاریخی گردش به دور دنیا، توانست توان علمی، فنی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارد. این مأموریت در سال ۱۴۰۱ و در شرایطی انجام شد که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های سنگین و فشار‌های خارجی مواجه بود و از این منظر، دستاوردی ارزشمند در عرصه اقتدار دریایی محسوب می‌شود.

سعادت همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص را از ارکان اصلی پیشرفت نیروی دریایی عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش افسران و درجه‌داران توانمند در دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی آموزشی، همواره در زمره برنامه‌های اساسی این نیرو قرار داشته و تأمین نیروی انسانی ماهر و برخوردار از دانش روز، نقش مهمی در ارتقای آمادگی عملیاتی داشته است.

نقش نیروی دریایی ارتش در تحولات و درگیری‌های اخیر

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به عملکرد این نیرو در تحولات نظامی یک سال گذشته اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش در جریان دو جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز با تکیه بر آمادگی، ظرفیت‌های تخصصی و توان عملیاتی خود، مأموریت‌های مهمی را بر عهده داشت.

او درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: در این مقطع، با توجه به برتری هوایی و سایبری دشمن آمریکایی و شرایط خاص درگیری، رویارویی مستقیمی در دریا شکل نگرفت، اما نیروی دریایی ارتش با حضور و استقرار هوشمندانه در مناطق دریایی شرق تنگه هرمز، آب‌های آزاد و شمال اقیانوس هند، ضمن ایفای مأموریت‌های مربوط به امنیت دریایی، آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی را حفظ کرد.

سعادت در ادامه به جنگ تحمیلی سوم، موسوم به جنگ رمضان، اشاره کرد و افزود: دشمن آمریکایی در این مقطع با طرح ادعای نابودی توان نیروی دریایی ایران، تلاش داشت تصویری از برتری مطلق خود ارائه دهد؛ اما به گفته وی، استمرار توانمندی‌های عملیاتی این نیرو و اجرای حملات موشکی و پهپادی، نشان داد که ظرفیت دفاعی و تهاجمی نیروی دریایی همچنان پابرجاست.

او مدعی شد: در کمتر از ۲۴ ساعت، صد‌ها فروند پهپاد و موشک هوشمند دوربرد به سمت پایگاه‌های دشمن در منطقه شلیک شد و این اقدام، معادلات میدانی را تحت تأثیر قرار داد.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به تحولات مربوط به ناوگان آمریکا اظهار کرد: عقب‌نشینی شناور‌های آمریکایی، از جمله ناو فورد، در هفته‌های ابتدایی جنگ را باید در چارچوب پیامد‌های این حملات و تغییر شرایط تقابل ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: این تحولات نشان داد که توان دریایی جمهوری اسلامی ایران همچنان از ظرفیت پاسخگویی برخوردار است و هرگونه اقدام خصمانه و تعرض به منافع کشور با واکنشی جدی مواجه خواهد شد.

تأکید بر اقتدار دریایی و صیانت از تنگه هرمز

سعادت با تأکید بر اهمیت جایگاه راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز از ظرفیت و توانمندی قابل‌توجهی در حوزه دفاع دریایی برخوردار است و نیروی دریایی ارتش با حفظ آمادگی و اشراف اطلاعاتی، مسئولیت حفاظت از مرز‌های آبی و صیانت از امنیت دریایی کشور را دنبال می‌کند.

او با اشاره به گستره مأموریت‌های دریایی کشور افزود: از محدوده مرز‌های دریایی پاکستان تا رأس‌الحد عمان، حضور و نظارت مستمر بر تحولات دریایی و حفاظت از منافع ملی اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته وی، نیروی دریایی ارتش با برخورداری از اشراف اطلاعاتی و توان نظارتی، بر تردد‌های دریایی در منطقه نظارت دارد و موضوع عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را بر اساس ضوابط و مجوز‌های اعلام‌شده مدیریت می‌کند.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: دشمنی که پیش‌تر از نابودی کامل توان دریایی ایران سخن می‌گفت، اکنون با شرایط متفاوتی در منطقه مواجه شده است و جمهوری اسلامی ایران با همکاری ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنان بر صیانت از منافع و امنیت دریایی خود تأکید دارد.

او با اشاره به پیامد‌های تحولات پس از آتش‌بس در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: توقف درگیری‌های مستقیم به معنای پایان تقابل در عرصه دریا نیست و موضوع تنگه هرمز و محدودیت‌های ایجادشده در تردد دریایی، آثار گسترده‌ای بر معادلات اقتصادی و سیاسی جهان برجای گذاشته است.

سعادت ادامه داد: تحولات این آبراه راهبردی و پیامد‌های اقتصادی ناشی از وضعیت آن، فشار‌های قابل‌توجهی را به بازار‌های جهانی و زندگی روزمره شهروندان آمریکایی وارد کرده و بار دیگر اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را در معادلات بین‌المللی آشکار ساخته است.

او این شرایط را حاصل ایستادگی و فداکاری رزمندگان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران دانست و گفت: حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح در این منطقه، زمینه تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران و تثبیت نقش تعیین‌کننده کشور در معادلات امنیتی خلیج فارس را فراهم کرده است.

رزمندگان نیروی دریایی تا تحقق اهداف دفاعی در میدان حضور دارند

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش در بخش پایانی سخنان خود با تجلیل از ایثار و فداکاری نیرو‌های مسلح اظهار کرد: رزمندگان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مجموعه‌های نظامی، در شرایط دشوار و پیچیده همچنان با روحیه‌ای استوار در میدان حضور دارند و برای دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

او افزود: نیرو‌های مسلح با تکیه بر ایمان، تجربه، آمادگی و روحیه ایثارگری، مقابله با فشار‌های نظامی و اقتصادی دشمن و تغییر موازنه ناعادلانه تحمیل‌شده بر منطقه را دنبال می‌کنند و هدف نهایی آنان، پایان دادن به حضور و مداخلات بیگانگان و برقراری امنیت پایدار در منطقه است.

سعادت در پایان با تأکید بر نقش پشتیبانی مردمی از نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: حضور و حمایت مردم نجیب و سلحشور ایران در صحنه‌های مختلف، پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدافعان کشور به شمار می‌رود و رزمندگان با اتکا به این سرمایه اجتماعی، توکل به خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، با عزم و اراده‌ای راسخ به مسیر دفاع از میهن و پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی ادامه خواهند داد.