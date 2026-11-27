باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در جریان سفر به توکیو با توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش وزارت امور خارجه عمان، دو طرف در این دیدار روند همکاری‌های مسقط و توکیو را بررسی و درباره بهره‌گیری از نتایج مذاکرات پیشین خود در ماه اوت گذشته در مسقط تبادل نظر کردند.

وزیران خارجه دو کشور ضمن ابراز رضایت از سطح روابط دوجانبه، بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی همچون انرژی پاک، تاب‌آوری اقتصادی، زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و لجستیک، گردشگری، امنیت غذایی و همکاری‌های دفاعی و امنیتی تأکید کردند.

تحولات خاورمیانه و پیامد‌های آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از محور‌های این گفت‌و‌گو بود. وزیر خارجه ژاپن از تلاش‌های عمان برای تقویت ثبات و کاهش تنش‌ها قدردانی کرد و البوسعیدی نیز بر تداوم همکاری با توکیو برای بازگرداندن ثبات از مسیر گفت‌و‌گو و راهکار‌های سیاسی تأکید کرد.

دو طرف همچنین خواستار تقویت هماهنگی‌های دیپلماتیک و حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی شدند و تأکید کردند امنیت تنگه هرمز باید بر اساس حقوق بین‌الملل و با در نظر گرفتن منافع تمامی طرف‌های ذی‌ربط تأمین شود.

منبع: الجزیره