باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نداجا، به‌ویژه شهیدان ناو دنا، اظهار داشت: خلیج فارس و تنگه هرمز به کانون رویارویی راهبردی با جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار تبدیل شده است.

وی افزود: دریادلان نیرو‌های مسلح با ایستادگی و اقتدار، نقشه‌های دشمن متجاوز را با شکست مواجه ساخته‌اند.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: نیروی دریایی ارتش در هم‌افزایی با نیروی دریایی سپاه، با برخورداری از آمادگی رزمی و عملیاتی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از امنیت و منافع ملی، حراست از آب‌های سرزمینی و اعمال اقتدار جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان ایفا می‌کند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: نیروی دریایی ارتش آمادگی دارد در اجرای تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، پاسخی قاطع، موثر و پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن بدهد.