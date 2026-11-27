باشگاه خبرنگاران جوان - ناخدا یکم محمد گل‌بازگیر مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج به مناسبت هفتم آذر و سالروز تاسیس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: از زیردریایی‌های مخصوص گرفته تا واحد‌های تکاور و سیستم‌های پدافندی ساحلی، همگی برای حفاظت از مسیر استراتژیک تنگه هرمز و مقابله با هرگونه تهدید، در آماده‌باش هستند.

وی افزود: در بررسی توانمندی‌های دریایی کشور، می‌توان به مجهز شدن نیرو‌های دریایی به تسلیحات پیشرفته و موشک‌های تمام ایرانی اشاره کرد که در قالب آموزش‌های تخصصی، آمادگی عملیاتی بالایی را به نیرو‌ها بخشیده است.

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ادامه داد: حضور ناوگان تجهیز شده در پهنه دریاها، نشان‌دهنده اقتدار نظامی ایران در منطقه است.

ناحدا یکم گل‌بازگیر یادآور شد: در بخش عملیات‌های تاریخی، نیرو‌های دریایی با مدیریت موفق، هزاران کشتی را در شرایط دشوار اسکورت کرده و توانسته‌اند از منابع مختلف دفاع کنند.

وی تاکید کرد: ایران با برخورداری از ناوگان بزرگ نفتکش و کشتیرانی با بیش از ۱۸۰ فروند کشتی، یکی از بازیگران اصلی در حوزه حمل‌ونقل دریایی جهان محسوب می‌شود و این زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز اصلی برای یک قدرت دریایی است که وظیفه حفاظت از منافع ملی را در آب‌های بین‌المللی بر عهده دارد.

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی افزود: تاریخ جنگ‌های دریایی ایران گویای پاسخ قاطع به دشمنان است؛ همچنانکه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیرو‌های دریایی با گسترش دامنه عملیاتی از خلیج فارس تا اقیانوس هند، پاسخ‌های کوبنده‌ای به اقدامات دشمن دادند.

ناخدا یکم گل‌بازگیر یاداور شد: حتی در مواجهه با حملات مستقیم، نیروی دریایی توانست با پاسخ سریع و مقتدرانه، دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کند و در برخی موارد، ناتوانی تجهیزات و پرسنل دشمن در برابر قدرت نظامی ایران، منجر به شکست‌های سنگین و حتی خودکشی خدمه دشمن شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات از جنگ‌های کلاسیک به جنگ ترکیبی (اقتصادی و فرهنگی)، نیرو‌های دریایی در کنار سایر بخش‌های کشور، با تکیه بر روحیه ایثارگری شهدا و اقتدار نظامی، بر مقابله با این چالش‌های جدید تأکید دارند.