باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز، با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری ملی در برابر فشار‌های اقتصادی و تهدید‌های خارجی، گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی به تقسیم مسئولیت میان مردم و دولت، پرهیز از اسراف، تقویت خدمت‌رسانی، شفافیت در عملکرد مسئولان و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد.

او، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، اظهار کرد: میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) را به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه دوستداران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تبریک می‌گوییم و امیدواریم به برکت وجود مبارک آن بانوی بزرگوار، خیر دنیا و آخرت نصیب خانواده‌ها و امت اسلامی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به نام‌گذاری سالروز ولادت حضرت زهرا (س) به‌عنوان روز زن افزود: این مناسبت فرصتی برای یادآوری منزلت و جایگاه زنان مؤمن و مسلمان و تأکید دوباره بر ضرورت پاسداشت شخصیت و کرامت آنان است. همچنین باید در چنین روزی نسبت به برخی رفتار‌ها و نگرش‌های متأثر از فرهنگ‌های بیگانه که ممکن است شأن و جایگاه زن را تحت تأثیر قرار دهد، توجه بیشتری داشته باشیم و برای اصلاح این نگاه‌ها تلاش کنیم.

خانواده و جوانی جمعیت باید در اولویت برنامه‌های جامعه قرار گیرد

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به راهبرد‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه تحکیم خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: موضوع خانواده و جمعیت از مسائل مهم کشور است و ارتباط معناداری با جایگاه زن در جامعه دارد؛ بنابراین لازم است این موضوعات در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اقدامات عملی متناسب با آن دنبال شود.

دژکام با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: در برخی شاخص‌های مرتبط با خانواده و جوانی جمعیت، اقداماتی در استان انجام شده که بر اساس گزارش ارائه‌شده، فارس در بعضی زمینه‌ها نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت پیشروتری دارد؛ با این حال، نباید معیار ارزیابی خود را صرفاً مقایسه با دیگران قرار دهیم.

او ادامه داد: اگر فارس خود را استانی پیشرو می‌داند، باید همواره این پرسش را مطرح کند که برای رسیدن به جایگاه مطلوب‌تر چه اقداماتی باقی مانده است. پیشرو بودن زمانی ارزشمند است که بتوانیم رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) را به دست آوریم و عملکرد ما مورد تأیید آن حضرت باشد.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت ارتقای معیار‌های ارزیابی عملکرد مسئولان خاطرنشان کرد: باید قله موفقیت را در رضایت امام زمان (عج) تعریف کنیم و با وجود قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، برای دستیابی به اهداف والاتر برنامه‌ریزی و تلاش مستمر داشته باشیم.

تقدیر از رشادت نیروی دریایی ارتش و سپاه در دفاع از کشور

دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: ملت ایران در روز‌های اخیر شاهد رشادت، ایستادگی و مجاهدت نیرو‌های دریایی کشور هستند و اخبار تلاش‌های شبانه‌روزی این رزمندگان، نشان‌دهنده مسئولیت سنگینی است که در دفاع از امنیت و منافع ملی بر عهده دارند.

او با آرزوی افزایش توان و اقتدار نیرو‌های مسلح اظهار کرد: امیدواریم با تقویت توان دفاعی کشور، زمینه خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه و رفع تهدید‌ها علیه مرز‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. امنیت پایدار منطقه باید بدون حضور و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ضرورت آمادگی کشور برای مقابله با تهدید‌های احتمالی افزود: هدف‌گذاری برای دستیابی به امنیت پایدار، مستلزم تقویت توان دفاعی و انسجام ملی است و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هیچ تهدیدی از سوی مرز‌های آبی و مناطق پیرامونی متوجه کشور نشود.

تاب‌آوری ملی با تقسیم مسئولیت میان مردم و دولت محقق می‌شود

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه دستیابی به اهداف بزرگ ملی و حفظ عزت و استقلال کشور نیازمند افزایش تاب‌آوری عمومی است، گفت: دشمن با ابزار‌های مختلف فشار وارد می‌کند و در چنین شرایطی، جامعه باید از توان تحمل، مقاومت و مدیریت مشکلات برخوردار باشد. تحقق این هدف نیز بدون همکاری و تقسیم مسئولیت میان مردم و دولت امکان‌پذیر نیست.

او تصریح کرد: نه دولت به‌تنهایی قادر به مدیریت همه مسائل است، نه مجموعه‌های نظامی و نه مردم به‌صورت منفرد می‌توانند تمام بار مسئولیت را بر دوش بکشند؛ اما هنگامی که همه بخش‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و وظایف خود را هماهنگ انجام دهند، امکان عبور از دشواری‌ها فراهم خواهد شد.

دژکام با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد‌ها متناسب با شرایط جدید کشور بیان کرد: شرایط امروز با دهه‌های گذشته تفاوت دارد و نمی‌توان با همان الگو‌های پیشین به مسائل نگاه کرد. اکنون باید برای حفظ امنیت ملی و تضمین ثبات کشور در بلندمدت، انسجام و اتحاد میان مردم و مسئولان بیش از گذشته تقویت شود.

او با قدردانی از حضور گسترده مردم شیراز در برنامه‌های اخیر اظهار کرد: مردم این شهر با حضور پرشور خود و شکل‌دادن به زنجیره‌ای به طول ۲۱ کیلومتر، جلوه‌ای از همبستگی، مردانگی و روحیه ایستادگی را به نمایش گذاشتند؛ حرکتی که بازتاب آن در رسانه ملی نیز مورد توجه قرار گرفت.

امام جمعه شیراز افزود: همان‌گونه که ورزشکاران و قهرمانان این سرزمین در عرصه‌های بین‌المللی افتخارآفرینی می‌کنند، مردم نیز با روحیه‌ای مشابه در دفاع از دین، اسلام و ایران عزیز پای کار هستند و این حضور و همراهی، سرمایه‌ای مهم برای کشور به شمار می‌رود.

پرهیز از اسراف و مدیریت مصرف انرژی؛ مسئولیتی همگانی

دژکام یکی از مهم‌ترین وظایف مردم در شرایط فعلی را اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع دانست و گفت: مدیریت مصرف انرژی از جمله گاز، برق و بنزین باید به یک مسئولیت عمومی تبدیل شود؛ چراکه کاهش مصرف غیرضروری و استفاده بهینه از منابع، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های استان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: در بازدید اخیر از دانشگاه صنعتی شیراز، یکی از استادان گروه برق اعلام کرد که با همکاری مجموعه‌های دارای مصرف بالای برق می‌توان بدون کاهش راندمان فعالیت آنها، میزان مصرف برق را تا ۱۵ درصد کاهش داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: این ظرفیت علمی باید به عرصه اجرا وارد شود و دستگاه‌های مختلف از توان دانشگاه‌ها و متخصصان برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنند. بهینه‌سازی مصرف نباید تنها به خاموش کردن یک چراغ محدود شود، بلکه اصلاح سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات پرمصرف نیز می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

او با اشاره به دستور استاندار فارس برای همکاری مجموعه‌های مختلف در این زمینه خاطرنشان کرد: وقتی متخصصان می‌توانند با حفظ کیفیت خدمات، میزان مصرف انرژی را کاهش دهند، باید از این فرصت استفاده کنیم و زمینه حضور مؤثر آنان در بخش‌های مختلف را فراهم سازیم.

خدمت‌رسانی به مردم باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

دژکام دومین محور مورد نیاز برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی را توسعه خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: مردم در بخش‌های مختلف زندگی با مسائل و گرفتاری‌هایی مواجه هستند و دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه مسئولانه و تسهیل‌گرانه، برای حل مشکلات آنان اقدام کنند.

او با اشاره به حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل نماز جمعه افزود: ارائه خدمات در حوزه‌هایی همچون گذرنامه، امور اتباع و سایر مسائل اداری، نمونه‌ای از اقداماتی است که باید استمرار پیدا کند و در کنار آن، همکاری و همیاری میان مردم نیز افزایش یابد.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: هرجا انجام کاری از نظر قانونی امکان‌پذیر است، نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری مانع خدمت‌رسانی شد و در مقابل، هنگامی که قانون اجازه انجام اقدامی را نمی‌دهد، همه باید به ضوابط قانونی پایبند باشند. رعایت این رویکرد می‌تواند رضایتمندی عمومی و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد.

او خواستار تبدیل دو موضوع مدیریت مصرف و خدمت‌رسانی به گفتمان مشترک در استان فارس شد و گفت: این مسائل نباید صرفاً در حد توصیه‌های یک مسئول باقی بماند، بلکه باید به مطالبه و فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه بخش‌های جامعه، از مدیران و کارکنان تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان، در تحقق آن مشارکت داشته باشند.

شفافیت، هماهنگی و عدالت‌محوری؛ الزامات اعتماد عمومی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های دولت در قبال مردم اظهار کرد: در کنار نقش‌آفرینی جامعه، دولت نیز باید وظایف خود را با جدیت دنبال کند و در این میان، شفافیت در عملکرد و اطلاع‌رسانی صادقانه به مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

دژکام افزود: مسئولان باید به‌صورت روشن و بدون ابهام درباره اقداماتی که انجام شده، کار‌هایی که امکان انجام آن وجود دارد و مواردی که با محدودیت مواجه است، با مردم سخن بگویند. مردم باید بدانند چه اقداماتی برای حل مشکلات در حال انجام است و برای مسائل باقی‌مانده چه راهکار‌هایی پیش‌بینی شده است.

او شفافیت را یکی از عوامل مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی دانست و گفت: هنگامی که مردم در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرند و عملکرد دستگاه‌ها برای آنان قابل فهم باشد، زمینه همراهی و مشارکت اجتماعی بیشتر فراهم می‌شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اهمیت عدالت ادراک‌شده در جامعه تصریح کرد: صرف انجام یک اقدام عادلانه کافی نیست، بلکه مردم باید عدالت را در رفتار و عملکرد مسئولان احساس و درک کنند. گاهی ممکن است تصمیمی بر مبنای ضوابط و اصول عدالت اتخاذ شده باشد، اما نحوه برخورد و اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای باشد که مخاطب متوجه عادلانه بودن آن نشود؛ بنابراین شیوه اجرای تصمیم‌ها و نحوه ارتباط با مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

او، هماهنگی در مواضع و اظهارنظر‌های مسئولان را از دیگر ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد و افزود: هنگامی که مسئولان بخش‌های مختلف دولت، مجلس و سایر نهاد‌ها درباره یک موضوع اظهارات متفاوت و بعضاً متناقض داشته باشند، افکار عمومی دچار سردرگمی می‌شود. در شرایطی که کشور با فشار‌های خارجی مواجه است، انسجام در تصمیم‌گیری و هماهنگی در اطلاع‌رسانی اهمیت دوچندان دارد.

دژکام با اشاره به موضوع مدیریت سوخت و اقدامات صورت‌گرفته در استان فارس گفت: در این زمینه از مدیریت استاندار فارس و اقداماتی که برای ساماندهی شرایط انجام شده است، قدردانی می‌کنیم. لازم است مسئولان در موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی با هماهنگی بیشتری عمل کنند تا مردم بتوانند با اطمینان از سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده حمایت کنند.

امام جمعه شیراز خواستار بررسی افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی شد

دژکام در بخش پایانی سخنان خود به موضوع افزایش حقوق کارکنان و تأثیر آن بر شرایط اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال گذشته برای سال جاری ظرفیت‌هایی به‌منظور افزایش حقوق پیش‌بینی شده است، اما اجرای این موضوع و آثار اقتصادی آن همچنان محل بحث و بررسی است.

او با اشاره به نگرانی‌هایی که درباره احتمال افزایش تورم در پی رشد حقوق‌ها مطرح می‌شود، اظهار کرد: باید در کنار بررسی آثار تورمی، شرایط زندگی افرادی را نیز در نظر گرفت که درآمد ثابت دارند و با افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به تجربه‌های اقتصادی گذشته افزود: در دوره‌های مختلف، همواره این بحث مطرح بوده که همزمان با افزایش قیمت‌ها، باید برای حمایت از گروه‌های دارای درآمد ثابت نیز تدابیری اندیشیده شود؛ چراکه کاهش قدرت خرید این گروه‌ها می‌تواند بر میزان تقاضا در بازار و فعالیت اقتصادی سایر بخش‌ها نیز تأثیر بگذارد.

او ادامه داد: افزایش متناسب درآمدها، در صورت طراحی و اجرای صحیح، تنها به نفع کارکنان و حقوق‌بگیران نخواهد بود، بلکه از طریق تقویت قدرت خرید و گردش نقدینگی می‌تواند بر فعالیت اصناف، کسب‌وکار‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار باشد.

دژکام با اشاره به طرح این موضوع در محافل و نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها در روز‌های اخیر در مجلس و مجموعه‌های نظارتی و کارشناسی از جمله دیوان محاسبات، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم دولت نیز با بررسی دقیق و نگاه خیرخواهانه، راهکاری مناسب برای حل این مسئله در نظر بگیرد.

او با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به معیشت مردم و شرایط عمومی اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از ظرفیت بازار داخلی گسترده‌ای برخوردار است و حفظ قدرت خرید مردم و استمرار گردش مالی در بازار می‌تواند به تحرک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. در مقابل، متوقف شدن گردش نقدینگی و کاهش تقاضا ممکن است مشکلات موجود را تشدید کند.

امام جمعه شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت، مجلس و مشارکت مردم، تصمیمات مؤثر و کارشناسی برای کاهش فشار‌های اقتصادی، رفع رکود و بهبود وضعیت معیشتی جامعه اتخاذ شود تا کشور بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و انسجام ملی، مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه دهد.