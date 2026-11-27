باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- حجت‌الاسلام مهاجرمازندرانی امروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره ازدواج، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم انسان‌ها را به ازدواج تشویق کرده و وعده داده است که اگر افراد به علت فقر نگران تشکیل خانواده هستند، از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌کند؛ بنابراین نباید تصور کرد که تنها برخورداری از خانه، خودرو و امکانات کامل مادی شرط ازدواج است.

وی با تأکید بر مسئولیت خانواده‌ها در فراهم کردن زمینه ازدواج فرزندان، ادامه داد: والدین باید در انتخاب همسر برای فرزندانشان معیار‌های اخلاقی، دینداری و صلاحیت شخصیتی را در اولویت قرار دهند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری و توقعات مادی که مانع ازدواج جوانان می‌شود، پرهیز کنند.

مهاجرمازندرانی با بیان اینکه ازدواج آسان و فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده از مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است، خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید با حمایت و برنامه‌ریزی، شرایط ازدواج جوانان را تسهیل کنند تا موانع پیش روی تشکیل خانواده کاهش یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی، گفت: فرهنگ بسیج بر پایه اخلاق، ایثار، تواضع، فروتنی و خدمت به مردم شکل گرفته است و این ویژگی‌ها باید در رفتار همه افراد جامعه، به‌ویژه جوانان، نمود داشته باشد.

امام جمعه موقت گرگان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه، افزود: در برابر دشمنان و کسانی که درصدد ضربه زدن به نظام و کشور هستند باید با اقتدار ایستادگی کرد، اما در داخل جامعه باید روحیه گذشت، مهربانی، تحمل و تعامل تقویت شود.

وی با اشاره به آموزه قرآنی «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» افزود: جامعه اسلامی باید در برابر دشمنان استوار و مقاوم و در میان مردم خود برخوردار از محبت، همدلی و گذشت باشد؛ اختلافات و خطا‌های یکدیگر را با مدارا مدیریت کنیم و اجازه ندهیم مسائل داخلی موجب تضعیف انسجام اجتماعی شود.

مهاجرمازندرانی همچنین بر ضرورت همراهی با رهبری و توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: تقویت وحدت، همدلی و حرکت در مسیر هدایت‌های رهبر جامعه از ضرورت‌های حفظ انسجام و پیشرفت کشور است.