باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به افزایش قیمت کالاها و دشواری‌های معیشتی مردم اظهار کرد: شرایط اقتصادی و رشد قیمت اجناس نیازمند رسیدگی جدی دولت و مسئولان است و باید برای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه اقدامات مؤثری انجام شود.

وی با انتقاد از قیمت بالای برخی محصولات کشاورزی تولید داخل افزود: قابل قبول نیست محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کنندگان برسند؛ از این رو نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

امام جمعه سنندج با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان کردستان بیان کرد: منابع طبیعی، معادن و مرزهای استان از توانمندی‌های مهم اقتصادی هستند که باید برای رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم مورد استفاده قرار گیرند.

ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی بیشتر به مردم گفت: مردم در طول سال‌های مختلف، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، با صبوری و ایستادگی از کشور حمایت کرده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند؛ بنابراین مسئولان باید با تلاش مضاعف برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مردم غزه و تداوم حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه، خواستار ورود جدی و عملی سازمان‌های بین‌المللی برای متوقف کردن جنایات و رسیدگی به رنج و مشکلات مردم این باریکه شد.

امام جمعه سنندج همچنین بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان باید حضور فعال‌تری در نماز جمعه داشته باشند تا از نزدیک با مطالبات و مشکلات مردم آشنا شوند و برای رسیدگی به این مسائل راهکارهای لازم را در دستور کار قرار دهند.