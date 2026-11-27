باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این بانوی بزرگ اسلام را الگوی صبر، ایثار، مقاومت و پایبندی به حق دانست و اظهار کرد: سیره زندگی حضرت زهرا (س) به ما می‌آموزد که در شرایط دشوار، ضمن بردباری و توکل به خداوند، دیگران را نیز بر خود مقدم بدانیم.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و شرایط حساس کشور افزود: امروز برخی اقشار جامعه با تنگنا‌های معیشتی مواجه‌اند و عبور از این شرایط به مقاومت، همدلی، همراهی و تاب‌آوری اجتماعی نیاز دارد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز تصریح کرد: مردم در این زمینه همراهی و شکیبایی داشته‌اند، اما این موضوع نباید از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تلاش برای تأمین نیاز‌های مردم و رفع مشکلات بکاهد.

وی همچنین خواستار تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در استان شد و گفت: نباید سرمایه‌گذاران و افرادی که با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال وارد میدان می‌شوند، با قوانین دست‌وپاگیر و تنگ‌نظری‌ها ناامید شوند؛ مسئولان باید زمینه فعالیت اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به سالروز برگزاری کنفرانس تهران در جریان جنگ جهانی دوم، به مقایسه جایگاه ایران در آن مقطع تاریخی با شرایط امروز پرداخت و اظهار کرد: ایران در آن دوران، با وجود اشغال کشور، در تصمیم‌گیری قدرت‌های جهانی نقشی نداشت، اما امروز جایگاه و نقش کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر کرده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره پیشرفت، استقلال و عزت ایران تأکید کرد: حفظ دستاورد‌های کشور و ادامه مسیر پیشرفت، به تلاش بیشتر دولتمردان و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم نیاز دارد.