باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری تاس گزارش داد نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل بدون دستیابی به توافق درباره بودجه هفت‌ساله این اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ و تأمین کمک مالی اضافی به اوکراین پایان یافت و در پی بن‌بست مذاکرات، برنامه‌های روز دوم نشست لغو شد.

آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، در نشست خبری پایانی اجلاس اعلام کرد کشور‌های عضو نتوانسته‌اند درباره هیچ‌یک از سه محور اصلی بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا به توافق برسند. همچنین اختلاف‌نظر‌ها درباره اختصاص ۴۵ میلیارد یوروی اضافی به اوکراین برای سال ۲۰۲۷ ادامه یافت و تصمیم‌گیری درباره این موضوع به نشست ماه دسامبر موکول شد.

به گفته منابع دیپلماتیک، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی با اختصاص این کمک مالی مخالفت کردند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز تأیید کرد که رهبران اروپایی هنوز درباره تأمین مالی کمک به کی‌یف به توافق نرسیده‌اند، هرچند برخی کشور‌های مخالف در حال بررسی راهکار‌های مصالحه‌آمیز برای تقسیم هزینه‌ها هستند. وی تأکید کرد که کمک به اوکراین باید از سوی کل اتحادیه اروپا تأمین شود.

هم‌زمان، روزنامه پولیتیکو گزارش داد هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به ابتکار کاستا برای برگزاری رایزنی‌های محدود و پشت در‌های بسته، این مذاکرات را تحریم کردند. به گفته منابع اروپایی، اختلاف‌نظر‌ها به حدی بود که برخی رهبران از شرکت در جلسات کارگروه خودداری کردند و شرکت‌کنندگان اندکی پس از نیمه‌شب بروکسل را ترک کردند.

در این نشست، طرح مصالحه‌ای برای بودجه هفت‌ساله به ارزش یک تریلیون و ۵۲۰ میلیارد یورو بررسی شد که با احتساب صندوق‌های خارج از بودجه به یک تریلیون و ۷۵۰ میلیارد یورو می‌رسد؛ رقمی که ۲۰۴ میلیارد یورو کمتر از پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا است.

اختلاف میان کشور‌های تأمین‌کننده و دریافت‌کننده بودجه، همچنین مناقشه بر سر سهم کشاورزی و صندوق انسجام، از موانع اصلی توافق بود. فرانسه خواستار حفظ حمایت‌های کشاورزی و کشور‌های اروپای شرقی خواهان جلوگیری از کاهش منابع صندوق انسجام هستند.

با این حال، افزایش تقریباً ۱۰ برابری هزینه‌های نظامی در مقایسه با بودجه دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، تنها موضوعی است که کشور‌های عضو درباره آن اختلاف‌نظر ندارند.

مذاکرات درباره بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا قرار است ۱۷ دسامبر از سر گرفته شود.

منبع: تاس