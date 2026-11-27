باشگاه خبرنگاران جوان - نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جریانات کم و بیش پایدار تا اواسط هفته در منطقه است.

بر این اساس غالبا آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و مه آلود و وزش باد (بعضی نقاط شدید) پیش بینی می شود. طی این مدت گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی، در بعضی نقاط بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

از اواخر وقت دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار و تقویت آن تا پایان هفته، ابرناکی و مه آلود بودن هوا، روند کاهش دما، وزش باد (بعضی نقاط شدید)، بعضی ساعات بارندگی و رعدوبرق (پاره ای نقاط شدید) و بتدریج از سه شنبه در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است پیش بینی جوی مذکور براساس نقشه های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روزهای آتی احتمال تغییر در نقشه های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روزهای آینده اعلام می گردد.