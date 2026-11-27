باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با روز ملی پرندگان مهاجر، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در جریان سفر رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استان، به همراه غلامرضا تاجگردون، رئیس این کمیسیون، از مرکز جامع آموزش پرنده‌نگری پناهگاه حیات وحش سلکه، واقع در محدوده روستای هندخاله شهرستان صومعه‌سرا، بازدید کرد.

این مرکز در مجموعه تالاب بین‌المللی انزلی قرار دارد و در جریان بازدید، وضعیت زیست‌محیطی تالاب، ضرورت تأمین منابع مالی طرح‌های احیا، حفاظت از حیات وحش و زیستگاه پرندگان مهاجر مورد بررسی قرار گرفت.

رایزنی برای تخصیص اعتبارات موردنیاز احیای تالاب انزلی و تأمین منابع مالی احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، از محورهای مهم سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گیلان است.

در این بازدید، ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه‌های احیای تالاب و کاهش ورود آلاینده‌ها به آن مورد توجه قرار گرفت.

ورود فاضلاب‌های تصفیه‌نشده از طریق رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی، یکی از چالش‌های زیست‌محیطی این پهنه آبی به شمار می‌رود و تکمیل شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب رشت و شهرهای اطراف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی و بهبود شرایط زیست‌محیطی تالاب داشته باشد.

تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب؛ گامی در مسیر حفاظت از تالاب

احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری پساب شهری، از اقدامات زیرساختی موردنیاز برای حفاظت از تالاب بین‌المللی انزلی است که اجرای آن‌ها به تأمین اعتبارات ملی و پیگیری دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

در همین راستا، موضوع تأمین اعتبار پروژه‌های فاضلاب استان در کنار برنامه‌های احیای تالاب انزلی، از محورهای مورد بررسی در جریان سفر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گیلان بوده است.

بررسی ظرفیت‌های حفاظت از پرندگان مهاجر در پناهگاه سلکه

در بخش دیگری از این بازدید که همزمان با روز ملی پرندگان مهاجر انجام شد، وضعیت زیستگاه پرندگان آبزی و مهاجر، حفاظت از حیات وحش و ضرورت صیانت از تنوع زیستی پناهگاه سلکه بررسی شد.

مرکز جامع آموزش پرنده‌نگری پناهگاه حیات وحش سلکه در محدوده روستای هندخاله شهرستان صومعه‌سرا، در مجموعه تالابی انزلی قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای آشنایی با اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و پرندگان مهاجر فراهم می‌کند.

منبع : روابط عمومی