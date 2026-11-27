باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در امور مجتمع سوخت و انرژی، روز جمعه اعلام کرد از ادعا‌های مطرح‌شده درباره احتمال خروج عراق و ونزوئلا از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) اطلاعی ندارد. روسیه نیز در چارچوب ائتلاف اوپک‌پلاس، عضو همکار این سازمان است.

نواک در حاشیه نشست کمیسیون بین‌دولتی روسیه و ترکیه درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی در استانبول، در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «چیزی درباره این موضوع نشنیده‌ام.»

پیش‌تر در همین روز، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایالات متحده عراق و ونزوئلا را به خروج از اوپک تشویق کرده و حتی ونزوئلا را متقاعد کرده است که حق عضویت سالانه اخیر خود در این سازمان را پرداخت نکند.