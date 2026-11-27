باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت انگلیس روز جمعه تأیید کرد که در پی شناسایی یک حادثه سایبری و هدف قرار گرفتن سامانه‌های وزارت کار و بازنشستگی این کشور، دسترسی به برخی خدمات آنلاین این وزارتخانه به‌طور موقت قطع شده است.

سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام با هدف احتیاط و پس از شناسایی حادثه سایبری که سامانه‌های وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده، انجام شده است.

وزارت کار و بازنشستگی انگلیس همچنین اعلام کرد با مرکز ملی امنیت سایبری و مرکز هماهنگی سایبری دولت همکاری می‌کند تا ضمن بررسی ابعاد این حادثه، خدمات آنلاین را در سریع‌ترین زمان ممکن از سر بگیرد و اختلال‌ها را به حداقل برساند.

این وزارتخانه تأکید کرد که پرداخت‌های منظم مزایا و حقوق بازنشستگی تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفته و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

مقام‌های انگلیسی همچنین از بازنشستگان و کارکنان خواسته‌اند در صورت در دسترس نبودن خدمات مورد نیاز، در زمان دیگری دوباره برای استفاده از آنها اقدام کنند. این وزارتخانه هشدار داده است که هرگز برای دریافت اطلاعات بانکی یا ترغیب افراد به کلیک روی لینک‌ها، پیام ارسال نمی‌کند.

منبع: بریکینگ د نیوز