باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری،امام جمعه قم در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، با اشاره به سخن امیرالمؤمنین (ع) عدالت را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه اصلی بنیادین برای حفظ ثبات جوامع دانست.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت انصاف در دستگاه قضایی گفت: قاضی باید با شاکی و متشاکی یکسان رفتار کند، به حرف هر دو گوش دهد و حتی در نگاه خود تفاوتی قائل نشود تا هیچ‌یک احساس تبعیض نکند.

وی با اشاره به سیره حکومتی حضرت علی (ع) افزود: آن حضرت با وجود جایگاه حکومتی، در برابر قاضی حاضر شد و، چون نتوانست بینه ارائه کند، از ادامه دعوا منصرف شد و از قدرت خود برای تحمیل نظر استفاده نکرد.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: این رفتار، سیمای حقیقی عدالت را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که در حکومت اسلامی، هیچ‌کس نباید خود را فراتر از قانون بداند.

عدالت نباید در شعار باقی بماند

امام جمعه قم عدالت را کلید کاهش نارضایتی‌ها و تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: مردم از تبعیض رنج می‌برند و تنها اجرای ملموس عدالت می‌تواند به آنان امید بدهد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در برابر مخالفان افزود: رفتار عادلانه مسلمانان، مخالفان را به تأمل در حقانیت اسلام وادار می‌کرد و حتی زمینه گرایش آنان را فراهم می‌ساخت.

وی در پایان با تأکید بر فراگیر شدن عدالت در همه عرصه‌ها تصریح کرد: عدالت باید در نانوایی، دانشگاه، حوزه، بازار و مراکز نظامی و انتظامی به‌صورت ملموس دیده شود، نه اینکه تنها در سخن و شعار باقی بماند.

محبت اهل‌بیت (ع) باید در رفتار نمود پیدا کند

آیت‌الله حسینی بوشهری در آستانه میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت آن حضرت به نسل جوان گفت: حضرت زهرا(س) الگویی برجسته در جایگاه دختر، همسر، مادر، مربی فرزند و انفاق‌کننده بودند و جامعه امروز برای تربیت نسل شایسته و تقویت بنیان خانواده نیازمند شناخت دقیق این ویژگی‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره معیار تشخیص شیعیان واقعی اظهار کرد: حضرت در پاسخ به کسی که درباره شیعه بودن پرسید، فرمودند اگر به آنچه شما را به انجام آن فرمان داده‌ایم عمل می‌کنید و از آنچه بازداشته‌ایم پرهیز دارید، از شیعیان ما هستید.

حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت(ع) باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند، تصریح کرد: صرف برگزاری مراسم و ابراز علاقه برای اثبات تشیع کافی نیست، بلکه پیروی واقعی زمانی محقق می‌شود که انسان در عمل نیز به دستورات و آموزه‌های آنان پایبند باشد و اگر میان ادعای محبت و رفتار عملی فاصله باشد، نمی‌توان عنوان شیعه واقعی را به کار برد.

دعوت امام جمعه قم از مردم برای حضور در رزمایش جان‌فدا

امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش بزرگ جان‌فدایان استان قم اظهار داشت: روز دوشنبه و هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، این رزمایش با حضور مردم و با هدف نمایش ولایتمداری و اقتدار جامعه اسلامی برگزار می‌شود.

وی در ادامه با دعوت از مردم قم برای مشارکت گسترده در این برنامه تصریح کرد: این حرکت با همراهی مجموعه بسیج و مشارکت مردم برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود اقشار مختلف جامعه از مناطق گوناگون شهر در آن حضور پیدا کنند.

حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در این رزمایش، نشان‌دهنده پیوند عمیق آنان با ارزش‌های اسلامی و ولایت است و می‌تواند اقتدار و انسجام جامعه اسلامی را به نمایش بگذارد.

نباید مشکلات معیشتی و فرهنگی را تنها به شرایط جنگی گره زد

امام جمعه قم با اشاره به اینکه دشمن در جبهه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی با کشور مواجه است، گفت: نباید مشکلات معیشتی و فرهنگی را تنها به شرایط جنگی مرتبط دانست و از مسئولیت‌ها غفلت کرد.همان‌گونه که در عرصه امنیتی باید هوشیار بود، در اقتصاد و فرهنگ نیز نباید کوتاهی کرد، چراکه دشمن از هر غفلتی سوءاستفاده می‌کند.

وی با تأکید بر هوشیاری مسئولان در همه جبهه‌ها تصریح کرد: هر عرصه‌ای که دشمن در آن حضور دارد، نیازمند تدبیر و اقدام به‌موقع است و نباید پرداختن به یک موضوع، سایر مسئولیت‌ها را به فراموشی بسپارد.

تاکید بر حفظ حرمت علما در بحرین / حکومت با ظلم دوام نخواهد آورد

امام جمعه قم همچنین با اشاره به وضعیت علمای دینی و جوانان انقلابی زندانی در بحرین گفت: مردم ایران از وضعیت آنان آگاهند و برای آزادی‌شان دعا می‌کنند.

وی از مسئولان بحرین خواست حرمت علما را حفظ کنند و با مؤمنان بر اساس موازین انسانی رفتار کنند و تأکید کرد: حکومت با کفر ممکن است باقی بماند، اما با ظلم دوام نخواهد آورد.

حسینی بوشهری با اشاره به تجربه برخورد پهلوی با علما و پیروزی انقلاب، خاطرنشان کرد: مسئولان باید مراقب رفتار خود باشند، چراکه بی‌توجهی به عدالت، پیامد‌های سنگینی برای حکومت‌ها دارد.