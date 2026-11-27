باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی موحدی، با حضور در دوره‌ای تخصصی در کشور ترکیه، توانست برای نخستین بار عنوان نخستین داور بین‌المللی چتربازی در رشته‌های «دقت و استایل» (هدف‌زنی) در سطح نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص دهد و گواهی‌نامه‌های معتبر شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی (CISM) و فدراسیون بین‌المللی هوانوردی (FAI) را دریافت کند.

در راستای ارتقای دانش تخصصی و حضور فعال نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی ورزش‌های نظامی و هوایی، مصطفی موحدی با حکم و از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح عازم شهر آنکارا در کشور ترکیه شد و پس از گذراندن دوره‌ها و آزمون‌های سخت‌گیرانه، موفق به کسب گواهی‌نامه داوری بین‌المللی چتربازی در رشته‌های دقت و استایل شد.

تا پیش از این، کشورمان در سطح نیرو‌های مسلح فاقد داور بین‌المللی رسمی در این دو رشته تخصصی (هدف‌زنی و استایل) بود و این رویداد، گامی سترگ در جهت توسعه مرز‌های دانشی، توانمندسازی و حضور اثرگذار نخبگان ورزشی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در مراجع معتبر جهانی به شمار می‌رود.

CISM (شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی) نهاد مرجع جهانی برای سازماندهی مسابقات ورزشی میان ارتش‌های جهان است و FAI (فدراسیون بین‌المللی هوانوردی) نیز بالاترین مرجع بین‌المللی ثبت رکورد‌ها و نظارت بر ورزش‌های هوایی و چتربازی در سطح جهان محسوب می‌شود. کسب این مدارک معتبر از سوی یک متخصص ایرانی، علاوه بر اعتباربخشی به جایگاه ورزش نیرو‌های مسلح کشور، زمینه را برای قضاوت و حضور نمایندگان ایران در میادین مهم بین‌المللی فراهم می‌کند.

مصطفی موحدی از مربیان برجسته چتربازی تیپ نیروی مخصوص۳۳ المهدی (عج) و فرزند شهید محمدنبی موحدی است که توانست این افتخار را برای خود و این یگان کسب کند.

منبع: نیروی زمینی سپاه