باشگاه خبرنگاران جوان - این نهاد امروز جمعه (۶ آذرماه) در پیامی محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت هفته بسیج نوشت: بسیج، میراث گران‌بهای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) است که اعتلای تفکر این شجره طیبه به دست قائد شهید امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) رقم خورده و در سایه عنایات ویژه و توجهات مستمرتان، همچنان بالنده و در خدمت ملت مبعوث خواهد بود. ما خادمان و جانفدایان این ملت، بر همان عهدی که با امام کبیر و قائد شهید بسته‌ایم، تا پای جان در این مسیر با ولی خود هم عهدیم.

در این پیام تاکید شده است: پیام امیدبخش و سرشار از لطف و هدایت‌های حکیمانه‌تان را نصب‌العین خویش قرار داده و همه تلاش‌مان را برای ایجاد تحول و تولدی جدید با هدف‌گذاری و راهبرد‌های نو، بکارگیری همه ظرفیت‌ها، گسترش روحیه بسیجی، تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی و تشخیص درست در مصادیق دوستی و دشمنی و عمل به هنگام، سرسپردگی خود را به سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) به اثبات رسانده و همانطور که فرموده‌اید، بسیج ایرانیان را به عنوان یک نمونه از تحقق مفهوم امت و ملت در تاریخ کشور ثبت می‌نماییم.

در ادامه این پیام آمده است: از درگاه الهی مسئلت داریم که ما امت و ملت جانفدا را شایسته این اعتماد و عنایات ویژه حضرتعالی دانسته و توفیق دهد تا انتظارات و تکالیفی را که بر دوش ما نهاده‌اید، به شایستگی محقق ساخته و در این مسیر، سربلند و ثابت‌قدم بمانیم.

سازمان بسیج مستضعفین در این پیام خاطرنشان کرد: سایه مستدام وحدت‌آفرین، امیدبخش و اقتدارآفرین‌تان را تا ظهور سرورمان حضرت امام عصر (عج) برای ملت ایران و همه آزادگان جهان از خداوند متعال خواستاریم.

منبع: سازمان بسیج مستضعفین