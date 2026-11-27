باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سه فرد آگاه از این موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند هکر‌ها به سکوی اصلی رایانش ابری نیروی هوایی آمریکا نفوذ کرده‌اند؛ رخدادی که می‌تواند طیف گسترده‌ای از اطلاعات حساس تاکتیکی، پرسنلی و لجستیکی را در معرض خطر قرار دهد.

دو نفر از این افراد گفتند نفوذ به سامانه «کلاد وان» حدود یک ماه پیش یا کمی بیشتر، در جریان عملیات ارتقای این سامانه شناسایی شد و کشف این نفوذ به بروز اختلالاتی در سراسر این سکو انجامیده است.

رویترز نتوانست هویت هکرها، ابعاد کامل این نفوذ یا اینکه آیا اطلاعاتی به سرقت رفته است یا خیر را مشخص کند.

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد: «ما درباره وضعیت امنیتی، آسیب‌پذیری‌ها یا شرایط عملیاتی شبکه‌ها و سامانه‌های مشخص اظهارنظر نمی‌کنیم. به‌طور مستمر اقدامات احتیاطی لازم را برای حفاظت از اطلاعات، سامانه‌ها و توانمندی‌های عملیاتی وزارت نیروی هوایی انجام می‌دهیم.»

سکوی جامع خدمات

پروژه کلاد وان در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و قرار بود به‌عنوان یک مرکز جامع، نیاز‌های فناوری اطلاعات نیروی هوایی آمریکا را تأمین کند. این سکو منابع چهار شرکت مایکروسافت، آمازون، اوراکل و آلفابت را برای پشتیبانی از ده‌ها برنامه کاربردی، از جمله سامانه‌های مدیریت اطلاعات پرسنلی، پرداخت حقوق، امور لجستیکی و نگهداری و تعمیرات، با یکدیگر ترکیب می‌کند.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به سامانه «فرماندهی و کنترل مبتنی بر فضای ابری» نیروی هوایی اشاره کرد که داده‌های رادار‌های پدافند هوایی و سایر اطلاعات دریافتی از سراسر آمریکای شمالی را گردآوری می‌کند.

سامانه «مهمات رزمی یکپارچه منطقه‌ای» نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که بمب‌ها و موشک‌ها را در بیش از ۲۰۰ پایگاه نیروی هوایی آمریکا در سراسر جهان ردیابی می‌کند.

شرکت «اس‌ای‌آی‌سی» تا سال ۲۰۲۵ پیمانکار اصلی پروژه کلاد وان بود و پس از آن شرکت «لیدوس» این مسئولیت را بر عهده گرفت. اس‌ای‌آی‌سی به درخواست برای اظهارنظر در این زمینه پاسخی نداد و لیدوس نیز پرسش‌ها را به نیروی هوایی ارجاع داد.

به گفته دو منبع آگاه، کلاد وان یکی از بزرگ‌ترین سکو‌های رایانش ابری ارتش آمریکا محسوب می‌شود.

یکی از این منابع گفت: «وقوع یک نفوذ سایبری در چنین سامانه‌ای مسئله بسیار مهمی است.»

یکی از منابع افزود که بازرسان برای ارزیابی خسارات، از فرماندهی سایبری آمریکا، نیروی سایبری ارتش این کشور، کمک خواسته‌اند.

فرماندهی سایبری آمریکا به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.

طیفی از اختلالات

کشف این حمله سایبری به بروز مجموعه‌ای از اختلالات منجر شد. دو نفر از منابع، به همراه فرد چهارمی که از این موضوع اطلاع داشت، گفتند تلاش‌ها برای انتقال برنامه‌های کاربردی بخش‌های پشتیبانی و اداری به کلاد وان ـ که از اولویت‌های دیرینه ارتش آمریکا بوده است ـ متوقف شده است.

به‌روزرسانی برنامه‌هایی که هم‌اکنون روی کلاد وان اجرا می‌شوند نیز مسدود شده است. در نتیجه، کارکنان نیروی هوایی قادر به اعمال اصلاحات نرم‌افزاری نیستند؛ آن هم در شرایطی که موج تازه‌ای از آسیب‌پذیری‌های جدی نرم‌افزاری در سراسر صنعت فناوری افشا شده است.

منبع پنجمی نیز گفت دسترسی مدیریتی برخی کاربران لغو شده است.

هر پنج منبع به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌و‌گو کردند.

یکی از منابع گفت مهاجمان سایبری با سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری توانسته‌اند به «صفحه کنترل» سامانه دسترسی پیدا کنند.

این منبع صفحه کنترل را به یک کنترل از راه دور همه‌کاره تشبیه کرد؛ زیرا مهاجمان در تئوری می‌توانستند از طریق دسترسی به این بخش، وضعیت عملیاتی هواپیما‌های نظامی یا جابه‌جایی قطعات یدکی را بررسی کنند. با این حال، مشخص نیست که هکر‌ها در این مورد واقعاً چنین اقداماتی انجام داده‌اند یا خیر.

رویترز نتوانست آسیب‌پذیری مشخصی را که هکر‌ها از آن برای نفوذ استفاده کرده‌اند، شناسایی کند.

زنجیره‌ای از حملات سایبری

خبر نفوذ به این سامانه در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش یافته است. این مسئله به‌ویژه برای شبکه‌های مبتنی بر رایانش ابری اهمیت دارد؛ زیرا مدل‌های هوش مصنوعی قادرند نقاط ضعف را در سطوح گسترده شبکه با سرعت شناسایی کنند.

دولت آمریکا هم‌اکنون با پیامد‌های دست‌کم شش حادثه سایبری دیگر که اخیراً افشا شده‌اند، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این موارد شامل دو حمله سایبری به اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، نفوذ قبلی به اطلاعات پنتاگون، افشای اخیر اطلاعات پرسنلی وزارت امنیت داخلی، حمله‌ای که دست‌کم دو سازمان اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار داده و همچنین حمله سایبری به وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

کلاد وان مدت‌هاست که هدف حملات هکر‌ها قرار دارد.

مدیران کلاد وان در یادداشتی که در سال ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی «فداسکوپ» منتشر شد، از آنچه «نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی» در مقابله با تلاش‌ها برای نفوذ به این سکو خواندند، تمجید کردند. آنها شمار تلاش‌ها برای نفوذ به این سامانه را «خیره‌کننده» توصیف کرده بودند.

مدیران کلاد وان در آن یادداشت نوشتند: «در زمینه امنیت، هیچ جایی برای خطا وجود ندارد.»

منبع: رویترز