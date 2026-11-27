باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی خدام، دبیر انجمن ملی کود پایه، با اشاره به تغییر سازوکار پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: در روش جدید، کشاورز باید ابتدا کود مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کند و پس از تأیید خرید و مصرف، یارانه آن را دریافت کند؛ موضوعی که تأمین نقدینگی اولیه را بر عهده بهره‌بردار قرار می‌دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کشاورزان، به‌ویژه بهره‌برداران خرد و متوسط، با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و الزام آن‌ها به خرید کود با قیمت آزاد می‌تواند دسترسی به این نهاده را کاهش دهد.

خدام با تأکید بر زمان‌مند بودن مصرف کود در کشاورزی گفت: تأخیر در تأمین نهاده ممکن است باعث از دست رفتن زمان مناسب مصرف و کاهش عملکرد محصول شود و پرداخت یارانه پس از مصرف نیز لزوماً خسارت ناشی از این تأخیر را جبران نمی‌کند.

دبیر انجمن ملی کود پایه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه حمایت از کشاورزان بیان کرد: می‌توان با استفاده از ثبت الکترونیکی فروش و احراز هویت خریدار، یارانه را براساس فروش واقعی به عرضه‌کننده پرداخت کرد تا کشاورز هنگام خرید از قیمت حمایتی بهره‌مند شود و نیازی به تأمین تمام هزینه از منابع شخصی خود نداشته باشد.

کودهای آلی و زیستی جایگزین عمومی کودهای پایه نیستند

وی در ادامه با اشاره به توسعه کودهای آلی، زیستی و مایع به‌عنوان یکی از راهکارهای مطرح‌شده در بخش کشاورزی افزود: این محصولات از نظر ماهیت، ترکیب، غلظت عناصر غذایی و عملکرد زراعی با کودهای پایه تفاوت دارند و نمی‌توان آن‌ها را جایگزین عمومی کودهای شیمیایی کرد.

خدام توضیح داد: کودهای ازته، فسفاته و پتاسه منابع اصلی تأمین عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه هستند، در حالی که کودهای آلی و زیستی بیشتر در بهبود خصوصیات خاک، افزایش ماده آلی و تقویت فعالیت‌های میکروبی نقش دارند.

وی با اشاره به اینکه اوره حدود ۴۶ درصد نیتروژن دارد، افزود: میزان نیتروژن کودهای آلی متغیر است و بخش قابل توجهی از آن پس از فرآیند معدنی‌شدن و به‌مرور در اختیار گیاه قرار می‌گیرد. درباره فسفر و پتاسیم نیز نمی‌توان بدون بررسی میزان واقعی عناصر غذایی، قابلیت جذب و هزینه تأمین هر واحد ماده غذایی، محصولات آلی را جایگزین کودهای پایه دانست.

این فعال بخش کشاورزی با بیان اینکه مایع بودن کود به‌تنهایی نشان‌دهنده برتری آن نیست، گفت: انواع کود باید براساس غلظت واقعی عناصر غذایی، میزان مصرف در هکتار، هزینه تأمین هر کیلوگرم ماده غذایی و کارایی مصرف ارزیابی شوند.

هزینه کود معیار کافی برای حذف حمایت نیست

خدام در بخش دیگری با اشاره به مطرح شدن سهم حدود ۳ تا ۴ درصدی هزینه کود از ارزش محصول اظهار کرد: سهم پایین هزینه یک نهاده از ارزش فروش محصول، لزوماً به معنای کم‌اهمیت بودن آن در فرآیند تولید نیست.

وی ادامه داد: کاهش مصرف یک عنصر غذایی ضروری در مراحل حساس رشد گیاه می‌تواند خسارتی به‌مراتب بیشتر از صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف کود به کشاورز تحمیل کند؛ بنابراین ارزیابی سیاست‌های حمایتی باید براساس شاخص‌هایی مانند بهره‌وری مصرف کود، عملکرد در واحد سطح، حاشیه سود کشاورز، کیفیت محصول و وضعیت عناصر غذایی خاک انجام شود.

هشدار درباره کاهش مصرف کود و فقیر شدن اراضی کشاورزی

دبیر انجمن ملی کود پایه با اشاره به پیامدهای احتمالی تغییر سیاست یارانه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی گفت: تولیدکنندگان کودهای پایه برای حفظ ظرفیت تولید، تأمین مواد اولیه، انرژی، تعمیرات و سرمایه در گردش به بازاری قابل پیش‌بینی و سیاست حمایتی باثبات نیاز دارند.

وی افزود: تغییر ناگهانی سازوکار یارانه بدون بررسی آثار آن بر تقاضای بازار می‌تواند ریسک فعالیت تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد. همچنین کاهش توان مالی کشاورزان برای خرید کود ممکن است تقاضای مؤثر را کاهش دهد و در نهایت ظرفیت تولید داخل را تحت تأثیر قرار دهد.

خدام با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای بلندمدت کاهش مصرف کودهای پایه اظهار کرد: محدود شدن دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری می‌تواند علاوه بر افت عملکرد محصولات، توازن عناصر غذایی خاک را برهم زده و در بلندمدت به کاهش حاصلخیزی و فقیر شدن اراضی کشاورزی منجر شود.

پیشنهاد پرداخت یارانه در زمان خرید کود

خدام با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سازوکار حمایت از نهاده‌های کشاورزی گفت: پرداخت یارانه کودهای پایه به‌صورت اعتبار خرید الکترونیکی و در زمان خرید می‌تواند مانع از تحمیل تمام هزینه تأمین نهاده به کشاورزان شود.

وی حفظ حمایت از کودهای پایه شامل اوره، فسفاته و پتاسه متناسب با نیاز محصولات و الگوی کشت، توسعه کودهای آلی و زیستی به‌عنوان محصولات مکمل و اجرای آزمایشی سیاست جدید در مناطق و محصولات منتخب را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد.

دبیر انجمن ملی کود پایه همچنین خواستار مشارکت تشکل‌های تولیدکنندگان کود، متخصصان تغذیه گیاه، کارشناسان اقتصاد کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های حمایتی شد.

خدام تأکید کرد: پیش از اجرای کامل سیاست جدید باید آثار آن بر عملکرد محصولات کشاورزی، امنیت غذایی، حاصلخیزی خاک و ظرفیت تولید داخلی بررسی شود؛ چراکه کاهش دسترسی کشاورزان به کودهای پایه می‌تواند در بلندمدت به افت تولید، افزایش وابستگی به واردات و تضعیف صنعت داخلی کود منجر شود.