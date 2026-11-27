باشگاه خبرنگاران جوان - امید کاظمی با اشاره به مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: افرادی که با استناد به قولنامه عادی مدعی مالکیت ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری صادر شده است، در مجموع ۲ سال فرصت دارند تا ادعای خود را ثبت و در مرجع قضایی پیگیری کنند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: افرادی که با استناد به قولنامه عادی مدعی مالکیت ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری صادر شده است، باید مطابق مهلت‌های تعیین‌شده در قانون برای ثبت و پیگیری ادعای خود اقدام کنند.

او افزود: در مرحله نخست، دارنده قولنامه عادی باید ادعای خود را در مهلت ۲ ساله‌ای که قانون‌گذار تعیین کرده است، در سامانه ثبت ادعا درج کند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از ثبت ادعا در سامانه نیز از تاریخ درج ادعا، ۲ سال دیگر به متقاضی فرصت داده شده است تا اقدامات قانونی لازم را که قاعدتا شامل طرح دعوا در مرجع قضایی است، انجام دهد.

کاظمی تاکید کرد: چنانچه فرد در مهلت مقرر ادعای خود را در سامانه ثبت نکند و در مهلت قانونی بعدی نیز برای پیگیری آن اقدام قضایی انجام ندهد، دیگر ادعای وی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد.

او خاطرنشان کرد: دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای باید با توجه به مهلت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده، در زمان مقرر نسبت به ثبت و پیگیری ادعای خود اقدام کنند تا با محدودیت‌های قانونی مواجه نشوند.

منبع: ایرنا