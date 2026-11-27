باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری در حاشیه رویداد ایده‌پردازی مسئله‌محور «طراوت» اظهار کرد: طرح طراوت با محوریت مسجد و رویکرد محله‌محور طراحی شده و درصدد است زمینه تقویت ارتباط نوجوانان و جوانان با مسجد، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای نقش‌آفرینی آنان در محیط زندگی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مسجد می‌تواند بستری برای شکوفایی استعداد‌ها و توانمندی‌های نسل نوجوان باشد، افزود: برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در قالب این طرح، فرصت مناسبی برای جذب نوجوانان به مسجد، تقویت حس تعلق آنان به محله و تمرین مسئولیت‌پذیری اجتماعی فراهم می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به رویکرد مسئله‌محور این رویداد گفت: در این برنامه، نوجوانان با حضور در هشت مرکز و مجموعه صنعتی، از نزدیک با ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های موجود آشنا می‌شوند و در قالب گروه‌های کاری، مهارت‌های مشاهده، ایده‌پردازی و حل مسئله را تمرین می‌کنند.

حیدری ادامه داد: هدف از اجرای این رویداد، احصای نظام مسائل محله و شهر و فراهم کردن زمینه مشارکت نوجوانان در طراحی راهکار‌های خلاقانه و عملیاتی برای بهبود شرایط محیط زندگی است؛ چراکه معتقدیم نوجوانان می‌توانند با نگاه خلاق و ایده‌های نو، نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی و محله‌ای ایفا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از برنامه‌های صرفاً آموزشی و فراهم کردن زمینه تجربه عملی برای نوجوانان خاطرنشان کرد: رویداد «طراوت» تلاش می‌کند نوجوانان را از مرحله مشاهده مسائل به مرحله ارائه ایده و اجرای راهکار برساند و روحیه کنشگری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی را در آنان تقویت کند.

وی تصریح کرد: در جریان این رویداد یک روزه نوجوانان با بازدید از هشت مرکز و مجموعه صنعتی، در قالب گروه‌های کاری با مسائل و ظرفیت‌های مختلف آشنا شدند و مهارت‌های حل مسئله و ایده‌پردازی را به‌صورت عملی تمرین کردند.

حیدری افزود: در ادامه این برنامه و در بخش بعدازظهر، شرکت‌کنندگان با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، در قالب ۱۰۰ گروه پنج‌نفره به بررسی مسائل شناسایی‌شده و ارائه ایده‌ها و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند که در نهایت ۲۰ گروه به‌عنوان گروه‌های برگزیده انتخاب شدند تا در مراحل بعدی از حمایت و پشتیبانی لازم برای پیگیری و اجرای ایده‌های خود برخوردار شوند.

وی تصریح کرد:همچنین بخش ویژه پسران رویداد ایده پردازی «طراوت» نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.

گفتنی است رویداد ایده‌پردازی مسئله‌محور «طراوت» ویژه دختران نوجوان عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم و با مشارکت و همکاری سازمان فرهنگی شهرداری قم برگزار شد.